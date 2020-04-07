Евгению Кошевому – 37: именинник рассказал о сюрпризах жене и желании отрастить снова волосы

Евгений Кошевой (фото: пресс-служба)

7 апреля актер и нынешний художественный руководитель студии «Квартал 95» празднует 37-летие

У актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого сегодня, 7 апреля, день рождения. По традиции студии накануне праздника именинник отвечает на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах»…

Первый раз Евгений Кошевой…

Поехал в тур с «Кварталом». «Думаю, это был конец 2005 года. Больше всего из тех первых гастролей я запомнил зал в Каменце-Подольском, увы, в очень плачевном состоянии, и театр Музкомедии в Одессе. На тот момент в «Квартале» я еще был меньше года. Особо еще не успел соскучиться по студенчеству».

Побывал на футбольном матче. «Мне было лет 7-8, когда батя впервые меня повел в Алчевске на стадион «Сталь». До этого мы смотрели футбол только по телевизору. А тут – настоящий матч, местная Лига. Конечно, понравилось очень. С тех пор по возможности особо важные матчи нашей сборной стараюсь не пропускать. Был с друзьями и на играх Лиги Чемпионов, и на Евро-2012».

Сходил на родительское собрание. «Когда старшая дочь Варя училась в четвертом классе. Родители знали, чей ребенок учиться с их детьми. Поэтому особого ажиотажа своим появлением там не вызвал»

Приготовил борщ. «Никогда в жизни не готовил это блюдо сам. Помогал не раз. Я могу накупить все ингредиенты к борщу, только нужно чтобы их кто-то сварил».

Принес домой первую зарплату. «Родителям плотно я начал помогать, когда переехал в Киев. До этого с мелких каких-то подработок откладывать не удавалось. На них можно было разве что один день гульнуть».

Сыграл на саксофоне. «Меня отдали в музыкальную школу, и в девять лет я уже мог играть какие-то простые мелодии. Одним из первых, кажется, было произведение из репертуара Хачатуряна».

Съездил за границу. «Это была Франция, городок Ля-Рошель. Нас пригласили на съемки проекта «Форт Боярд». Тогда впервые, правда, издалека, я увидел Эйфелеву башню. Это была очень клевая поездка».

Испугался за дочь. «Когда Варе было от силы лет пять, и она уронила на себя в ванной неприкрученный пенал со всем содержимым. Была секундная тишина, за время которой я бы точно поседел, если бы у меня были волосы. Помню, что сердце колотилось так, как никогда еще в жизни».

Последний раз Евгений Кошевой…

Уходил в отрыв. «25 января. Повод нужно уточнять? (смеется). Скажу тогда так: отмечали Татьянин день».

Устраивал сюрприз жене. «Если поменять билет на самолет вместо поезда, и вернуться раньше на день домой, считается сюрпризом, то это было в начале февраля».

Получал совет от Владимира Зеленского. «Когда мы с ним созваниваемся, он всегда мне что-то советует, если я у него спрашиваю. В основном, это касается творческих процессов или людей. Например, на что, не стоит обращать внимание, или как себя лучше вести с теми или иными людьми. Крайний раз Вова советовал мне не нервничать так сильно из-за концертов (это еще было накануне съемок прошлого «Вечернего Квартала»). А я же переживаю за каждый концерт. Ведь раньше, много лет все было на нем, а теперь все изменилось…».

Был в родном Луганске. «Это была середина апреля 2014 года. Все события только начинались…Это был и последний раз, когда я видел своего отца…».

Танцевал перед зеркалом. «Я никогда не танцевал перед зеркалом. Что я там не видел?».

Был с шевелюрой на голове. «Это было 25 мая 2001 года… Честно говоря, я подумывал снова попробовать себе отрастить шевелюру. Время же как раз есть до конца карантина. Но потом желание сбрить волосы перевесило желание их отрастить».

Не мог уснуть из-за сериала. «Сейчас на карантине это практически каждый день происходит. Из последнего, что посмотрел и мне понравилось, это сериал «Хороший доктор». Еще с Ксюшей смотрим американскую «Родину» и «Мир Дикого Запада».

Вступал в дискуссию с хейтерами. «Я стараюсь этого не делать. Пусть ребята самоутверждаются таким образом. Пусть учатся на своих ошибках сами. Я научился не встревать в полемику с людьми, которые считают себя умнее тебя в разных аспектах именно твоей жизни».

Неловко себя чувствовал. «Сложно вспомнить, но, наверное, это было, когда кто-то говорил очень умные вещи, а я просто кивал головой и делал вид, что все понимаю».