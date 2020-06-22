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Экс-"ВИА Гра" показала неизведанные красоты Украины в ярком видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 17:41
Экс-"ВИА Гра" показала неизведанные красоты Украины в ярком видео
Анастасия Кожевникова (фото предоставлено певицей)

Анастасия Кожевникова порадовала фанатов своей новой видеоработой "Мотылек"

Анастасия Кожевникова пережила депрессию и выпустила новую песню "Мотылек". Вместе с треком состоялся и релиз атмосферного клипа, который был снят в живописных местах Украины. Не обошлось и без откровенного признания.

Пустынное побережье и водная гладь Черного моря, дикий остров "на краю света" Тендровская коса, Херсонские горы или украинский Гранд-каньон, обрывистые скалы - все эти красоты можно увидеть в новой видеоработе Кожевниковой. Пейзажи в видео не уступают паттернам Исландии, хотя все кадры были сняты в Украине. В широте этого огромного “мира”, в сердце природных просторов танцует чувственная девушка-мотылек - сама певица.

Аллегорический образ в клипе был выбран девушкой неспроста - новую сольную работу Анастасия посвятила всем, кого тревожат неоправданные ожидания и угрызения совести. Еще совсем недавно, до начала сольной карьеры артистка сама пережила подобное.

"Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро - "мотылек", в самом тайном, укромном месте, чтобы никто извне не смог задеть", - откровенно рассказала певица.

Анастасия Кожевникова выпустила клип "Мотылек"

Певица призналась, что депрессии настигли ее уже спустя первый год участия в группе “ВИА Гра”, и понадобилось много времени, чтобы с ними справиться.

“Быть верной себе - главное противоядие всех зол. Даже крах мечты и нереализованность не могут этому помешать. Не стоит загонять себя в угол, смело "танцуй" ведь любая проблема решаема. Я поняла это, и дарю эту песню всем уязвимым сердцам - каждому на этой планете. Танцуйте, любите, расправляйте крылья, летите на свет!" - призвала Настя.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; показала неизведанные красоты Украины в ярком видео

Анастасия Кожевникова (фото предоставлено певицей)

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины ВИА Гра
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