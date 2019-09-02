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Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.09.2019 - 12:44
Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники засыпали певицу восхищенными комментариями

Джамала довольно часто путешествует как по работе, так и просто чтобы отдохнуть, и каждый раз восхищает поклонников выбором нарядов для поездок. Так, певица, которая недавно показала, как наслаждалась последним утром лета, отправилась в Лондон. На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фотографиями с прогулки по британской столице.

Для изучения города Джамала выбрала стильный и удобный streestyle образ - брючный комбинезон болотного цвета, кроссовки и черную куртку, а также модную сумку через плечо.

Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Завершают эффектный лук распущенные волосы и минимум макияжа на лице.

Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Back to school...або мої пригоди у Лондоні", - прокомментировала артистка.

Джамала покорила стильным streetstyle образом на прогулке по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчикам очень понравился повседневный, но при этом трендовый образ исполнительницы, и они поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

  • Красотка
  • Стильна та яскрава як завжди
  • Неймовірно
  • Дуже гарна
  • Дуже стильно
  • Моднючая!
  • Неочікувано! Краса і стиляга, як завжди!
  • тебе идёт Лондон)
  • Шикарна

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком Эмиром-Рахманом. Артистка позировала в малышом на кухне и отметила, что через несколько лет он уже пойдет в школу.

Ранее Джамала похвасталась трендовым подарком от мужа Бекира Сулейманова на свое 36-летие.

"Весь мир для тебя!" Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром
Новости Украины Джамалаобраз
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