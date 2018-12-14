Дочь Шварценеггера засветилась на фото с новым бойфрендом

Фото: Кэтрин Шварценеггер (facebook.com/KatherineSchwarzenegger)

Избранником Кэтрин стал известный американский актер

Дочь знаменитого актера Арнольда Шварценеггера 29-летняя Кэтрин засветилась на фотографиях со своим новым бойфрендом, известным актером Крисом Прэттом, звездой фильма "Стражи галактики" и "Мир юрского периода". Фото было опубликовано на странице Прэтта в Instagram.

Крис Прэтт, которому совсем недавно приписывали роман с Дженнифер Лоуренс, опубликовал коллаж из фотографий с Кэтрин Шварценеггер. Коллаж составлен из разных фотографий, где актер обнимает девушку, целуется с ней и позирует в смешных масках. В подписи к коллажу Прэтт написал трогательное поздравление для Кэтрин.

"С днем рождения, шеф. Твоя улыбка освящает комнату. Я дорожу нашим временем, проведенным вместе. Благодарю Бога за то, что ты появилась в моей жизни. Благодарен тебе за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу", - так подписано фото. В конце записи Крис поставил смайлик в виде сердечка.

Скриншот фото (instagram.com/prattprattpratt)

Совсем недавно Крис Прэтт подал на развод со своей супругой-актрисой Анной Фэрис, с которой прожил в браке 8 лет. У пары есть сын Джек, который родился в 2012 году.

Крис Прэтт известен по своим ролям в фильмах "Стражи галактики", "10 лет спустя", "Пассажиры", "Бэтмен", "Мир юрского периода".

Скриншот фото (instagram.com/katherineschwarzenegger)

Кэтрин Шварценеггер 29 лет, она старшая дочь знаменитого актера и политика Арнольда Шварценеггера. Девушка написала и опубликовала три книги.

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