Дочь – в отца, сын – в мать: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой повзрослевших детей

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда отправила детей на учебу

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала новое фото своих детей. Кэрис и Дилан Дуглас запечатлены на фоне воды, мокрые после купания. Таким летним атмосферным кадром голливудская актриса решила попрощаться с летом. «Лето официально закончилось в нашей семье. Сегодня наши взрослые дети возвращаются к учебе. Иными, беспрецедентными способами. Я люблю вас обоих... И всех детей. Знания – ключ к жизни. Так что сражайтесь. Это тоже пройдет», – написала вечно молодоая супруга Майкла Дугласа.

Новое фото детей Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Поклонники не смогли пропустить такое фото. Тем более что Кэтрин давно не показывала детей, и они действительно заметно повзрослели. Они принялись обсуждать, на кого похожи Кэрис и Дилан, практически единогласно признав: девочка – копия папы, а мальчик пошел в мать. Не обошлось и без комплиментов их знаменитой маме, которая до сихцих пор не дает покоя многочисленным поклонникам из-за своей удивительной красоты.

«Прекрасное фото! Люблю вас обоих», «Сын выглядит, как мать, дочь пошла в отца», «У них такая красивая мама», «Мило», «Я желаю, чтобы обоих ваших детей сопровождал успех в учебе», «Восхитительно фото», «Твои дети просто прекрасны», «Что за восхитительное фото!», «Красивые дети, Бог благословил», «О боже, как же они красивы»…

В семье Кэтрин и Майкла давно царит идиллия (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 75-летний Майкл Дуглас уделяют много внимания своей семье. Актеры поженились в 2000-м году и прошли через множество испытаний. Так что теперь ни стараются проводить как можно больше времени в компании 20-летнего Дилана и 17-летней Кэрис, наслаждаясь теплой обстановкой.