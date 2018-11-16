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DJ NANA попроcила климaтичеcкого убежища на Мальдивах

Lite » Звезды 16.11.2018 - 07:17
DJ NANA попроcила климaтичеcкого убежища на Мальдивах
DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Экс-участница группы NIKITA заскучала по теплу

DJ NANA разместила на своей странице в Instagram пост, в котором пожаловалась на погоду в Киеве.

Экс-участница группы NIKITA попросила климaтичеcкого убежища на Мальдивах.

"Только вышлa на улицу, и тут же возниклa идея попроcить климaтичеcкого убежища на Мальдивах (фото с Майами для привлечения энергии) Кто со мной?" - написала в сети звезда и сопроводила сообщение снимком, на котором она позирует на берегу океана в купальнике.

DJ NANA попроcила климaтичеcкого убежища на МальдивахФото: instagram.com/anastasia_domination

Подписчики DJ NANA тут же оценили данный кадр и принялись писать хвалебные оды ее фигуре.

"Ты кайфовая!", "Красотка!", "Отличная фигура!" - написали фолловеры знаменитости. А некоторые даже пожелали Анастасии замужества. По всей видимости из-за того, что она слишком часто выставляет свои смелые фото.

DJ NANA попроcила климaтичеcкого убежища на Мальдивах

Скриншот: instagram.com/anastasia_domination

До этого экс-участница "Танцев со звездами" сделала неождинное заявление.

Напомним, ранее Dj NANA заявила, что всегда обращала внимание на "плохих парней" в школе.

Также Dj NANA рассказала, как поборола комплексы.

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