В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме "дикой кошки"

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV также заинтриговала новым альбомом!

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять новыми гранями своей “эпатажности” и смелости. Украинская певица известная своими откровенными образами и очень сексуальными нарядами. При этом чем “дальше”, тем более вызывающими становятся наряды MARUV.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Корсун опубликовала новую серию фото и видео, на которых интригует многотысячную армию поклонников очередным провокационным образом.

На опубликованном фото MARUV позирует в багажнике машины! При этом на исполнительнице - очень облегающий комбинезон с анималистичным принтом. На наряде также видим лаковые вставки - перчатки и боди. Образ довершают ботинки на шнуровке, на высоком каблуке и массивной платформе. К сожалению, нельзя сказать, какого цвета наряд, так как снимок - черно-белый.

“Время съемок”, - сопроводила короткой подписью новое фото Корсун.

Соблазнительная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

И правда, как выяснилось, съемки проходят ночью! На коротком видео певица показала большую съемочную команду, которая собралась ночью на пляже озера.

“Друзья, ночь, луна… кусты черные, пляж, костер, съемочная команда и я! Скоро новый видеоальбом!” - сообщила радостную новость поклонникам Корсун.

При этом на новом видео Корсун позирует уже с вуалью.

Скриншт: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа под названием "Между нами".

Кстати, до этого MARUV в образе горячей полицейской устроила жаркий фотосет со своим герлз-балетом.