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В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме "дикой кошки"

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 13:56
В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме "дикой кошки"
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV также заинтриговала новым альбомом!

MARUV (Анна Корсун) не перестает удивлять новыми гранями своей “эпатажности” и смелости. Украинская певица известная своими откровенными образами и очень сексуальными нарядами. При этом чем “дальше”, тем более вызывающими становятся наряды MARUV. 

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Корсун опубликовала новую серию фото и видео, на которых интригует многотысячную армию поклонников очередным провокационным образом. 

На опубликованном фото MARUV позирует в багажнике машины! При этом на исполнительнице - очень облегающий комбинезон с анималистичным принтом. На наряде также видим лаковые вставки - перчатки и боди. Образ довершают ботинки на шнуровке, на высоком каблуке и массивной платформе. К сожалению, нельзя сказать, какого цвета наряд, так как снимок - черно-белый. 

“Время съемок”, - сопроводила короткой подписью новое фото Корсун.

В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме &quot;дикой кошки&quot;

Соблазнительная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial) 

И правда, как выяснилось, съемки проходят ночью! На коротком видео певица показала большую съемочную команду, которая собралась ночью на пляже озера. 

“Друзья, ночь, луна… кусты черные, пляж, костер, съемочная команда и я! Скоро новый видеоальбом!” - сообщила радостную новость поклонникам Корсун. 

При этом на новом видео Корсун позирует уже с вуалью. 

В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме &quot;дикой кошки&quot;

В багажнике и ночью: MARUV удивила соблазнительным образом в костюме &quot;дикой кошки&quot;

Скриншт: instagram.com/maruvofficial) 

Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа под названием "Между нами". 

Кстати, до этого MARUV в образе горячей полицейской устроила жаркий фотосет со своим герлз-балетом.

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