"Дихай повільно": Сергей Бабкин в новом клипе занялся йогой

Сингл Сергея Бабкина "Дихай повільно" (Видео: YouTube / Сергей Бабкин)

Известный украинский музыкант и актер Сергей Бабкин, который недавно отпраздновал свое 40-летие, презентовал долгожданный видеоклип на трек из нового альбома "Музасфера" - под названием "Дихай повільно". Артист в эксклюзивном комментарии Lite рассказал, что во время сьемок ролика практиковал йогу.

В треке артист призывает "дышать медленнее", отстранятся от суеты, потока, в котором мы бежим и спешим куда-то каждый день, быть "здесь и сейчас". Это показано и самом видео – как замечать маленькие детали, которые окружают нас каждый день, будь это дождь и луч солнца.

Сергей Бабкин в клипе "Дихай повільно" (Фото: пресс-служба)

Сьемки проходили в конце ноября в холодном павильоне на протяжении 20 часов! Поэтому во время перестановок камеры Сергей не терял времени и согревался с помощью йоги.

Напомним, что в этом году трек Бабкина "Де би я" стал самым ротируемым на украинском радио. И 11 декабря артист даст самый масштабный концерт в своей творческой карьере во Дворце "Украина".

Рнаее мы писали о том, что Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма. Певец признался, что это далось нелегко, поскольку он не владеет английским языком. А еще недавно артист снялся в фильме "11 детей из Моршина", а также стал его саунд-продюсером.

А также рассказывали о том, что Бабкин эмоционально отреагировал на клип участницы "Женского квартала".

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Видео: РБК-Украина