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За дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодиц

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 20:28
За дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодиц
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса трудится над фигурой

Ева Лонгория регулярно показывает не только стильные образы и свое совершенное тело, но и то, как ей удалось достичь такого результата. Актриса уже давно стала фитнес-иконой для своих подписчиков, которая щедро делится советами и мотивирует на перемены. Отправляясь в спортзал, звезда старается снять видео, где отлично видно, какие упражнения она выполняет.

За дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодицЕва обожает демонстрировать стройные ноги (фото: instagram.com/evalongoria)

Обычно звезда больше внимания уделяет верхней части тела, работая над руками, грудным отделом и спиной. А в этот раз 44-летняя обладательница стройных ног, которые не раз попадали в списки самых красивых среди знаменитостей, и не мене выдающихся ягодиц продемонстрировала, как придать им нужную форму и подтянуть.

Ева работает над фигурой (видео: instagram.com/evalongoria)

Ева занимается в компании своей подруги – предпринимательницы Лорен Ридингер, которая поддерживает близкие отношения со многими звездами. В своем микроблоге Лонгория указала, что именно Лорен настояла на походе в спортзал, буквально "пнув" ее. "Друзья, которые тренируются вместе, остаются вместе! Вперед! Спасибо @lorenridinger за то, что пнула меня в задницу!", – написала Ева под видео, где они упорно трудятся.

За дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодиц

Ева Лонгория вдохновляет на работу над собой (видео: instagram.com/evalongoria)

Ева выполняет сложно упражнение, которое отлично прокачивает ноги, ягодицы и мышцы кора, а еще способствует концентрации. Балансируя на одной ноге, она делает махи второй ногой вперед и назад. В руках она держит гантели. В сториз актриса опубликовала еще парочку упражнений: приседания на одной ноге и махи ногами в планке.

За дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодицЗа дело! Ева Лонгория показала любимые упражнения для стройных ног и упругих ягодицЕва упорно трудится (фото: instagram.com/evalongoria)

Одета звезда просто и стильно – спортивная форма красотки состоит из облегающих черных легинсов, топа и белых кроссовок. Волосы Ева собрала на затылке, а макияж решила не делать, чтобы не перегружать кожу и дать ей дышать.

Лорен также попала к кадр: девушка трудится над своей фигурой, делая приседания на все такой же полусфере.

Дикая кошечка: Ева Лонгория похвасталась точеной фигурой в соблазнительном образе Все хорошеет: Ева Лонгория похвасталась цветущим внешним видом и новой прической
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