"Да кто ты такая?!" Потап откровенно рассказал о жестких ссорах с Каменских

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/realpotap)

По словам Потапа, дуэт с Настей был несколько раз на грани исчезновения

Потап откровенно рассказал, как ссорился с Настей Каменских в период существования дуэта Потап и Настя. По словам украинского рэпера, Настя называла его музыку “дер**ом”. Об этом исполнитель рассказал в интервью программе “ЖВЛ”. С каждым днем после основания коллектива (2006 год) популярность группы стремительно росла. Однако вместе с популярностью росла и ненависть Потапа и Насти друг к другу.

“Она говорила: “Это дер**о, я не буду это петь”. Так и говорила такими словами. На мою музыку! А я автор, я уже известный. Ты кто такая, чтобы такое говорить?” - вспоминает о достаточно жестких конфликтах с Настей Потап.

Однако коллектив был слишком раскрученный и приносил немало денег, чтобы его закрывать. Они продолжали давать концертах, но жили в разных отелях!

“Сейчас артисты все наши украинские все вместе не могут сравниться с дуэтом Потап и Настя! Потап и Настя зарабатывали вдвое больше, чем украинский шоу-бизнес вместе”, - заверяет Потап.

При этом Потап признается, деньги изменили его в тот момент. У артиста появилась звездная болезнь.

“Была звездная болезнь. Начал неуважительно обращаться”.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Более того, несколько раз существование дуэта висело на волоске. Впервые это случилось после трех лет с момента основания Потапа и Насти, когда у Каменских заканчивался контракт.

“Она хотела уходить вообще в сольную карьеру. А я хотел чтобы она уже ушла, а о она у меня в горле уже. Но в момент, когда она уходила, что-то у меня в сердце бах - за спиной у меня ее хотели переманить в сольный проекта. А она пришла ко мне и сказала: “Ты знаешь, меня хотят переманить, я хочу с тобой поделиться”. Вот она честная! Как минимум это заслуживает уважения”, - рассказывает Потап.

К счастью, тогда Настя не ушла. Однако уже через пару лет все внов было на грани из-за ссоры Потапа и Каменских.

“Что-то мы с Настей поссорились… Но я не смог ее отпустить. Что-то у меня в сердце так сжалось, так больно стало. Что я сам себе сказал: Если тебе так больно, значит ты не хочешь отпускать ее как женщину. И я возвращал ее долго и вернул”.

В 2017 году Потап и Настя объявили о приостановлении дуэта. На это была важная причина - оба хотели попробовать себя в сольной карьере.

“Когда мы уже писали песню “Ядовитая”, я почувствовал, что мы очень пробуксовывам в материале. И Настя с самого начала была сольной певице. Это было сделано ради Насти и меня. Я бы никогда не выпустил сольные проекты”.

В откровенном интервью Потап рассказал, как сделал предложение Насте Каменских

Напомним, что во время прошедшего "Вечера премьер" Настя приятно удивила поклонников. Ведь на сцену с ней вышла мама Лидия Каменских и крестная Алла Кудлай. Они исполнили ироничную композицию "Подруга" о женской дружбе, которую Настя подарила маме на день рождения. Автором слов и музыки выступил ее супруг Алексей Потапенко (Потап).