Чувствую себя вдвое моложе: 46-летняя Кейт Мосс рассказала, что помогает ей поддерживать форму

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

Звезда дала новое интервью

Кейт Мосс – культовая модель эпохи 90-х, которая прославилась своей худобой, бурными романами и дерзкими выходками, стала символом эпохи. Сейчас 46-летняя знаменитость занимается своими проектами и живет относительно затворнической жизнью. Но иногда дает интервью, где наглядно показывает: с тех много чего изменилось. Сегодня, когда здоровый образ жизни стал не менее популярный, чем разгульный, она поменяла ориентиры. Оказывается, признанная красавица давно «подсела» на йогу и свежевыжатые соки. О своих правилах красоты Кейт рассказала британской версии известного глянцевого журнала Elle.

Кейт в молодости (фото: instagram.com/katemossagency)

Так, звезда призналась, что главное правило – здоровый сон не менее 8 часов. Она ложится спать уже в 11, перед этим посмотрев пару серий любимого сериала. А просыпается Кейт около 8. День известной супермодели и бизнесвумен теперь начинается со стакана воды с лимонным соком. А затем она позволяет себе чашечку кофе. Кроме того, Мосс по-настоящему оценила сок сельдерея. По словам звезды, у нее всегда найдется в холодильнике это растение, и она с удовольствием делает сок на всю семью.

Кейт для Vogue (фото: instagram.com/katemossagency)

«Также по утрам занимаюсь йогой – инструктор приходит ко мне домой. У меня дома есть маленький спортзал с велотренажером, но я нечасто его использую».

По словам Кейт Мосс, ее ежедневная бьюти-рутина включает в себя умывание и увлажнение кожи. Но на выходных, когда есть больше времени, они с дочкой обожают побаловать себя масками и сывороткми. А вот главной своей ошибкой она считает нежелание порой смывать на ночь косметику. «Ненавижу ощущение от этого на следующее утро», – говорит она.

Поделилась Кейт и бьюти-секретами на все случаи жизни. Обычно она привыкла использовать немного тонального крема, бронзер, а также помаду. Ее звезда, к слову, наносит не только на губы. «Лучший бьюти-совет, который я когда-либо получала, – найти помаду, которую можно использовать как румяна. Я даже наношу немного на веки». Еще одна вещь, без которой Кейт не представляет своей косметички – керлер дял ресниц. Также Мосс приобрела нефритовый ролик.

Кейт призналась, что обожает массаж и часто зовет косметологов к себе домой. А настоящим открытием для нее стал бразильский лимфодренажный массаж. «Это было невероятно. Я не знаю, что она сделала, но я вышла, чувствуя себя вдвое младше».

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Автор: Lite