Я за бодипозитив: Настя Каменских назвала самую выдающуюся часть своего тела

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских также поддерживает бодипозитив

Настя Каменских уже привыкла к тому, что ее часто в сети называют “украинской Ким Кардашьян”. Тме более, что украинская красотка не менее скрупулезно следить за поддержанием себя в идеальной форме. Кстати, недавно Настя завела сеть жарким фото в купальнике! Каменских и Потап улетели на сказочный отдых в Мексику, откуда делятся завидной романтикой. Тем временем, Каменских в эксклюзивном интервью для LITE/ РБК-Украина рассказала о секретах идеальной фигуры, покорении Латинской Америки, модных предпочтениях, а также честно призналась, какая часть ее тела “получает” больше всего комплиментов.

Так, украинская певица первым делом подчеркнула, что она за бодипозитив. Настя призывает любить свое тело, независимо от “признанных” стандартов красоты.

“Я за бодипозитив, считаю, что нужно любить себя и принимать любым. Да, заниматься спортом и стремиться к хорошей форме необходимо, но не потому, что это навязано какими-то стереотипами. Я много работала над собой, чтобы прийти в комфортную для себя форму. Но делала это только из любви к себе и своему телу”, - говорит в интервью LITE Каменских.

А вот больше всего комплиментов от поклонников получает попа Насти.

“Ну а если говорит о комплиментах, то чаще всего получаю их о моей попе – той, которая, как у Ким (смеется). Очень круто, что эта песня превратилась в настоящий инста-тренд и девочки постят свои тренировки с хештегом #попакакуким, делятся своими достижениями. А вообще, это песня о погоне за внешностью современных идолов носит ироничный характер. Важный социальный посыл зашифрован и в моей новой песне! В мире не хватает любви и людей, которые любят себя такими, какие они есть. Запомните одно: для гармонии фигуры нужна гармония в жизни, с собой и своим телом, занятия спортом и хорошее настроение”, - подытожила Каменских.

NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ

Напомним, Потап и Настя Каменских раззадорили сеть двусмысленным видео из Мексики.

Ранее Настя Каменских покорила сеть зажигательным танцем в бикини.