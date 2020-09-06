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Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

Воскресенье 06 сентября 2020 19:41
Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка
Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Lite

Илона Гвоздева рассказала, сколько сейчас весит

Хореограф Илона Гвоздева стала настоящей сенсацией нового сезона шоу Танцы со звездами, ведь она решилась принять участие в проекте, будучи глубоко беременной. Подобное решение, а также выступление в первом эфире, где они с партнером Дмитрием Танковичем станцевали ча-ча-ча, вызвало неоднозначную реакцию в сети - изрядное количество людей подвергли танцовщицу критике.

Однако Гвоздева считает, что беременность - не болезнь, а потому старается не обращать внимания на недоброжелателей. В разделе сториз своего Instagram она решила ответить на вопросы подписчиков. Танцовщица рассказала, на каком сроке сейчас находится, сколько весит и как себя чувствует.

Так, Илона призналась, что весит сейчас 69 килограммов.

Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

При этом она чувствует себя хорошо, только немного отекают ноги и руки и болит спина - но танцы позволяют ей позабыть обо всех неудобствах.

Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

Хореограф поделилась, что рожать второго ребенка - а уже известно, что это будет мальчик, она будет в октябре.

Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

А на вопрос, не сложно ли ей танцевать в положении, ответила так: "Сложно жить сейчас в наше время, лучше танцевать, чем заострять внимание на все происходящее вокруг нас".

Также Гвоздева рассказала, что ее дочь Валерия считает, что имя будущего братика красивее, чем ее.

Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

Илона Гвоздева пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева высказалась об участии в Танцах со звездами с животом и реакции на критику в сети.

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