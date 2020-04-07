ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Артем Пивоваров написал гимн благотворительного онлайн-марафона для борьбы с COVID-19

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 12:11
Артем Пивоваров написал гимн благотворительного онлайн-марафона для борьбы с COVID-19
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

3 апреля, было объявлено о запуске самого масштабного благотворительного 10-часового онлайн-марафона #РазомВдома.

Музыкальным анонсом марафона стал гимн проекта, в котором приняли участие известные украинские артисты: Сергей Бабкин, Артем Пивоваров, Ирина Федишин, Ivan NAVI, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, David Axelrod, KAZKA, НЕАНГЕЛЫ, Тоня Матвиенко и другие. Автором слов и музыки выступил украинский артист Артем Пивоваров.

Уже 15 апреля с 14:00 до 00:00 на YouTube проекта состоится 10-часовой беспрецедентный благотворительный музыкальный марафон #РазомВдома. поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать деньги для пострадавших от коронавируса. Все собранные средства будут в кратчайшие сроки переданы международному благотворительному фонду «Let’s help», который с 2015 года помогает представителям социально незащищенных слоев населения: одиноким пожилым людям, детям-сиротам и малоимущим.

Проект инициировали музыкальный продюсер, сооснователь премии YUNA Павел Шилько, а также его многолетние партнеры по созданию культурных и развлекательных проектов.

«Я безумно благодарен Паше Шилько и его команде, которые выбрали меня и Pivovarov Production для написания гимна. Для нас большая честь быть частью такого проекта. Рабочие название гимна было «Big Love». Потому что мы писали его с чувством абсолютной любви, ответственности и света. И именно последние строчки песни, которые дописывались в финале, максимально передают то чувство, которое я испытывал на протяжении всей песни» – поделился Артем Пивоваров.

В марафоне объединятся и выступят украинские топ-артисты, публичные персоны, меценаты, блогеры и спортсмены. Одним из артистов, которые примут участие в онлайн-марафоне, является и сам Артем Пивоваров.

Напомним, что Артем Пивоваров также работал над хитом для короля поп-музыки Филипа Киркорова «Романы», синглом Лободы «Мира мало» и треком Димы Билана «Полуночное такси».

Ирина Федишин откровенно рассказала, как супруг помог ей добиться успеха Ирина Федишин честно призналась, есть ли у нее конкуренты на украинской сцене
Новости Украины Сергей БабкинАртем ПивоваровИрина Федишин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь