"Алины Гросу больше нет": певица сделала интригующее заявление

Видео: GROSU - ДИКАЯ (youtube.com/Alina Grosu)

Известная украинская певица Алина Гросу, которая взбудоражила образом на Хэллоуин, удивила поклонников неожиданным заявлением.

На днях в своем Instagram Алина выложила ролики в виде переписки, в которых она анонсировала выход нового сингла "Дикая" и сообщила об изменении сценического имени.

Фото: GROSU (пресс-служба артистки)

"Алины Гросу больше нет! Она осталась в кино. В музыке теперь только GROSU", — сообщила певица.

Она отмечает, что GROSU – яркая, творческая личность, внутри которой сочетаются харизма, целеустремленность, искренность и одновременно поиск новых граней себя внутри себя.

Фото: GROSU (пресс-служба артистки)

"Сегодня GROSU — кроткая, но смелая в образе монашки, в том самом, что так сильно возбуждает подсознание мужской и не только части населения планеты Земля. Каждая женщина хоть раз в жизни примеряла этот образ на себя. И что из этого получалось — знает только Она сама…" - говорится в описании песни "Дикая".

Напомним, ранее Алина Гросу поделилась яркими фото. На них Алина позирует на фоне оранжевого фона в свободном белом платье с оборкой из фиолетового меха на подоле. Дополнила образ исполнительница белыми туфлями на шпильке.

Также Алина Гросу раскрыла причину ухода от Лепса.

Кстати, Алина Гросу рассказала о романе с женатым футболистом и пластических операциях.

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