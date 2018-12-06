Актриса "Дизель-шоу" неожиданно сменила имидж

Фото: Дизель-шоу (dizelstudio.com)

Артистка призналась, что ее новый цвет волос напугал PR-менеджера

Актриса "Дизель-шоу" Виктория Булитко решила кардинально поменять имидж и поэтому сменила цвет волос. Об этом сообщается на странице "Дизель шоу" в социальной сети Facebook.

Обновленная Виктория Булитко появится в ближайших передачах "Дизель утро". Она призналась, что любит меняться и за годы своей карьеры меняла оттенки волос не один раз. А вот блондинкой она ранее не была.

Фото: Виктория Булитко до смены имиджа (facebook.com/bulitko)

"Перемена цвета волос –это перемена настроения, желание чего-то нового, как будто начинаешь с нуля! Я люблю меняться! Да и сейчас, перед новыми концертами, есть возможность присмотреться к себе, подумать, какой хочется быть", - прокомментировала смену имиджа Булитко и сообщила, что новый цвет волос напугал PR-менеджера.

Виктория Булитко с новым цветом волос. Скриншот фото (facebook.com/dizelshow)

"Вообще, в ярко-рыжий хотела! Но PR-директор почему-то испугалась. Посоветовались с мастером, он предложил попробовать… блонд, ведь блондинкой в жизни я еще НИКОГДА не была!", - отметила актриса, которую называют украинской Эдит Пиаф и добавила, что не будет красить волосы в экзотические цвета.

Виктория Булитко с новым цветом волос. Скриншот фото (facebook.com/dizelshow)

"Точно не буду синей, зеленой или фиолетовой. Хотя кто его, точнее, меня, знает!", - сказала Виктория Булитко.

Скриншот поста (facebook.com/dizelshow)

Кстати, ранее мы писали о том, что актриса из "Дизель Шоу" обратилась к любимому.

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Видео: РБК-Украина