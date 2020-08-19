Активный и любвеобильный: Роузи Хантингтон-Уайтли очаровала редкими фото 3-летнего сына от Джейсона Стэтхема

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Малыш проявил любвеобильный характер

Первенец британской супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли и английского актера Джейсона Стэтхема появился на свет 3 года назад. И Джек Оскар унаследовал от знаменитых родителей только лучшее. Так, личиком он похож на свою красавицу маму. А вот характером, похоже, пошел в папу, уже проявляя небывалую харизму и интерес к женскому полу. Судя по всему, растет новый покоритель девичьих сердец!

Новые фото Джека Оскара (фото: instagram.com/rosiehw)

На странице в Instagram Роузи выложила фото, сделанные на отдыхе на берегу океана. На снимках Джек позирует не один, а в компании со своей первой возлюбленной. Малыши нежно держатся за руки, не расставаясь ни во время прогулок, ни во время застолий. «Маленькая любовь, от которой мое сердце просто тает», – написала британская икона стиля.

«Это более, чем мило», «О боже, сердце просто тает, это невероятно мило», «Таак мило», «Ничто не может быть лучше», «Эти двое просто не могут быть милее», «Они так чисты и очаровательны», «Просто тотально милые. Бог благословит», «Это самая милая вещь навсегда», – не могли сдержать эмоций поклонники.

Малыш растет активным (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее также Роузи показала увлечения сына боевыми искусствами. Так что обдаренный малыш явно намерен пойти по стопам знаменитого отца – героя боевиков и экшенов. Сама модель в последнее время практически полностью переключилась на развитие своего сайта Rose Inc., для которого снимает видео и приглашает разных знаменитостей из бьюти-индустрии.