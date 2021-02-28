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Я в ужасе: беременная жена Анатолича шокировала признанием

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 15:52
Я в ужасе: беременная жена Анатолича шокировала признанием Юлия Бойко жалуется на жуткий токсикоз (фото: instagram.com/yulattt)
Автор: Lite

Юлия Бойко (Юла) и ее муж Анатолий Анатолич готовятся снова стать родителями. Это будет третий ребенок в звездной семье.

Однако в своем Instagram-аккаунте владелица PR-компании Yula призналась, что она страдает из-за жуткого токсикоза.

Причем, оказывается, с этой проблемой Юлия сталкивается не только во время нынешней беременности, но и во время двух предыдущих.

"Вот что меня преследует каждую беременность, так это ужаснейший токсикоз. Третий раз я в ужасе. Вот представьте, что вы проснулись утром после самой адской гулянки и утром у вас самый жесткий "бодун". Так вот такое состояние у меня было с ноября по февраль", - написала Юлия.

Жене Анатолича даже "пришлось в больничке на дневном стационаре полежать, прокапаться, потому что была густая кровь и сильная интоксикация".

"С первыми беременностями точно также. Хотя рожала последний раз 10 и 8 лет назад. Сами роды мне дались легко. Но этот токсикоз - самое ужасное, что случалось со мной за период беременности. Слава Богу, все позади. И как так вообще - одни подружки вообще не понимают истинного значения этого слова, а я (выходит) отдуваюсь за всех", - написала она и задала риторический вопрос: "если три токсикоза, значит опять девочка?".

Я в ужасе: беременная жена Анатолича шокировала признанием

Юлия Бойко с семьей (фото: instagram.com/yulattt)

Напомним, что ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич и его жена Юлия сегодня воспитывают двух дочерей - Алису (9 лет) и Лолиту (7 лет).

Ранее Анатолий Анатолич рассказал про семейную поездку в США и признался, что такую же сумму они потратили бы на отдых в Буковеле или Одессе.

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