Разреши себе быть красивой: бьюти-эксперт дала украинкам действенные советы по уходу за собой
Утро - один из самых важных этапов каждой девушки в уходе за собой.
Несмотря на то, что всем хочется с утра подольше понежиться в кровати (из-за чего времени на сборы остается совсем немного), важно не пропускать обязательные процедуры, благодаря которым лицо всегда будет выглядеть свежо, а кожа - будет здоровой и сияющей.
Бьюти-босс и основательница магазина премиальной косметики для волос и тела Эльмира Мехтиева рассказала в интервью Lite про свой утренний уход и секреты прекрасного внешнего вида.
Правила ежедневного ухода
С чего начинать утро?
Прежде, чем приступить к завтраку, начните свое утро со стакана воды и контрастного душа. Это поможет вам быстрее проснуться, улучшит кровообращение и состояние кожи, и подарит бодрость на весь день.
Следующий этап - зарядка. Рекомендую делать легкую разминку и 20 прыжков вверх. Таким образом вы улучшите физическую форму и активно включитесь в рабочий процесс.
Завтракать рекомендуется не ранее, чем через 20 минут после окончания утренней зарядки. Правильный завтрак - основа продуктивного и энергичного дня, и тут чашкой ароматного кофе вам точно не обойтись. Завтрак должен быть питательным и полезным.
Также, для общего укрепления организма, можно начать принимать различные добавки и витамины, предварительно проконсультировавшись со своим врачом.
Обязательные утренние ритуалы красоты
Основа утреннего ритуала - поэтапное умывание, которое включает в себя:
- очищение
- тонизацию
- легкое увлажнение кожи
Очищение
Ключевой этап перед основным уходом, во время которого мы убираем излишки накопившегося за ночь себума и подготавливаем кожу к увлажнению.
Правильно выбранное средство для умывания - это 90% успеха в эффективности ухода.
Тонизация
Тонеры и лосьоны для лица нейтрализуют воздействие свободных радикалов и тяжелых металлов (которые содержатся в нашей, к сожалению, не идеальной водопроводной воде), а также восстанавливают кислотно-щелочный баланс кожи. К тому же, этот этап подготавливает кожу к последующему уходу, так как хорошо тонизированная кожа становится более восприимчивой к кремам и сывороткам.
Увлажнение и защита
Насытить кожу влагой и защитить её от вредного воздействия окружающей среды - это самое значимое для кожи во время утреннего ухода.
Качественное увлажнение предотвращает преждевременное старение и дарит коже здоровый внешний вид.
Кожа вокруг глаз является самой тонкой и чувствительной, поэтому важно уделять ей максимальное внимание, используя патчи, как SOS-средство. Не забываем про различные эффективные крема, которые ухаживают за этой важной областью нашей кожи.
Фото: Эльмира Мехтиева (из личного архива)
Как сохранить свежесть лица, если вы спали всего несколько часов
Ночь - период восстановления красоты и сил, но, к счастью, существует несколько хитростей, которые помогут создать иллюзию полноценного отдыха.
Хитрость №1
Первым делом, нужно тщательно умыться и нанести маску SOS-эффекта.
Такая маска поможет в кратчайшие сроки увлажнить кожу лица и придать ей свежий и здоровый вид.
Хитрость №2
Существуют специальные капли для отбеливания и сияния глаз.
Они способствуют устранению красноты и отеков, а также хорошо маскируют уставший вид. Главное, не злоупотреблять этим, так как они вызывают привыкание и быстро становятся неэффективными.
Ну и конечно же, не забываем про хитрость №3.
Кофе. Одна чашечка вполне поможет вам взбодриться и настроиться на хорошую работу.
Уходовые средства, которые должны быть в сумочке каждой женщины
Выбирая набор средств для ежедневного использования, стоит ориентироваться на сезон, личные предпочтения и потребности кожи. В каждой сумочке, как минимум, должна лежать небольшая косметичка, которая вместит в себя самые необходимые средства.
Не обязательно носить с собой всю вашу косметику, однако важно иметь при себе несколько вещей, которые помогут скорректировать макияж в течение дня.
Содержимое дамской сумочки обязательно должно вмещать в себя:
Пудру
Для быстрого выравнивания цвета лица и маскировки мелких недостатков.
Крем для рук
Просто незаменимое средство для любой женщины, особенно если вы обладательница сухой кожи.
Духи в миниатюре
Достаточно иметь при себе небольшой флакончик, чтобы в любой момент обновить любимый аромат.
Помаду или увлажняющий бальзам для губ
Накрашенные губы добавят вашему образу лоска, а бальзам поможет обеспечить им сияние и необходимое увлажнение.
Карманное зеркальце и расческа
Наши незаменимые помощники в любой ситуации, когда срочно нужно поправить макияж или прическу.
Антисептик и влажные салфетки
Возможность помыть руки есть не всегда, и в этом случае они могут здорово вас выручить.
Маленькая бутылка воды
Для поддержания водного баланса, укрепления иммунной системы и улучшения состояния кожи.
Фото: Эльмира Мехтиева (из личного архива)
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