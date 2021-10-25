Очень задело: экс-участник "Холостячки" рассказал о любимчиках Огневич и назвал финалистов

Романтичное шоу "Холостячка" продолжает набирать обороты, а выбывшие участники -рассказывать правду о проекте. Так, ранее 43-летний кинодеятель Юрий Рудый честно признался , что на самом деле происходит за кулисами реалити-шоу.

В этот раз о своем опыте участия в шоу, Злате Огневич и личной жизни Lite рассказал 36-летний Игорь Присяжнюк , который покинул шоу после второго выпуска .

У многих участников, кроме поиска любви, была своя мотивация попасть на шоу. Чего вы хотели от проекта?

Мне хотелось ближе познакомиться со Златой, так как она показалась мне интересной. Почувствовать атмосферу первой вечеринки, ведь это самая сложная часть шоу. Было интересно - выдержу ли я конкуренцию.

Игорь покинул проект одним из первых (фото: instagram.com/forte_igor)

Что вам понравилось в Злате, что нет?

У Златы красивые глаза, и на первой вечеринке-знакомстве было трудно от них отвести взгляд. Но меня задело, что она не услышала то, что я хотел донести, и хотел познакомиться с ней поближе именно таким образом, а не просто на концерте, где это невозможно.

Вы заявили, что хотели бы продолжить общение вне проекта. Считаете, что смогли бы построить отношения с известной певицей?

Если чувства искренни, то, конечно же, можно было бы построить отношения вне проекта и не важно, кто чем занимается и где работает.

Вы и раньше обращали внимание на Злату или это произошло только из-за шоу?

Конечно, я обращал внимание на Злату и раньше, еще до проекта. Следил за творчеством, но всегда хотелось познакомиться поближе.

Игорь Присяжнюк участвовал во многих подобных шоу (фото: instagram.com/forte_igor)

Вам когда приходилось бороться с соперником за сердце девушки в обычной жизни?

Да, конечно, приходилось бороться. Были поражения и победы! Думаю, такой опыт был у всех.

Какие методы обычно используете для расположения понравившейся девушки?

К каждому человеку должен быть свой подход, так как все индивидуальные. Если бы был один какой-то шаблон, конечно, это бы облегчило жизнь всем нам.

Как вам атмосфера на проекте?

Над этим работала целая команда - они интересные и хорошие люди, с которыми было приятно познакомиться и пообщаться, чего не могу сказать о некоторых участниках.

Злата Огневич произвела на парня хорошее впечатление, в отличие от многих участников (фото: instagram.com/forte_igor)

Вы уже принимали участие в подобных проектах на других каналах. Верите, что можно встретить так свою половинку? Или просто хотите узнаваемости?

Я действительно верю, что на таких реалити есть шанс найти свою любовь. А что касается участия в различных проектах... Каждый проект уникален по-своему, так почему бы не спользовать свой шанс?

Хотели бы предстать в качестве "Холостяка", где нужно выбирать из многих девушек?

Ну, я считаю, что каждому из ребят хотелось бы, чтобы на его внимание претендовали многие девушки. Но лично я не хотел бы быть "Холостяком", потому что постоянно бы думал, что девушки борются не по любви, а за то, чтобы быть первой.

Своей девушке Игорь не просил бы измену (фото: instagram.com/forte_igor)

Расскажите, кого из соперников считаете наиболее достойным руки и сердца Златы.

По моему субъективному мнению, в финале могли бы быть Дмитрий и Роман (психолог).

Опишите свой идеал девушки. Чего не смогли простить любимой?

У меня нет идеала. Не простил бы измену.