Переезд из другой страны и предложение руки и сердца: что делали эксы ради любви

Участники реалити Нового канала рассказали о знаковых поступках и маленьких, но очень важных подарках друг для друга.

Участники "Эксов" уже влюбили в себя зрителей. Интересно наблюдать за парами в кадре, еще интереснее подсматривать за их жизнью в соцсетях. Lite узнали еще несколько эксклюзивных историй из прошлого пар-фаворитов проекта Нового канала.

Геворг и Алена

Горячий Геворг и не менее эмоциональная и уверенная в себе Алена – романтики в душе. Для них нет преград! Ни разница в возрасте, ни расстояние для их любви не помеха.

"Для меня был суперважным момент, когда Алена бросила учебу в Польше и переехала жить в Кривой Рог, ко мне", – признается парень.

"А я помню, как мы с Геворгом когда-то просто так пошли на свидание. Я была на работе, звонит Геворг и, как чужой человек, говорит: "Можно вас, девушка, пригласить на свидание?" Я подыграла ему и ответила, что у меня есть парень. Понятно, что мы оба поняли шутку. Вечером Геворг приехал ко мне с цветами, и мы просто так, незапланированно, поехали в ресторан, посетить который я давно мечтала", - рассказала Алена.

Фото: Геворг и Алена

Егор и Илона

Для творческих личностей Илоны и Егора неважно материальное. Внимания вполне достаточно! Ну, и вкусняшек, конечно.

"Я люблю рисовать глаза Егора. Еще пишу ему стихи. А он мне может сочинить песню. Отдельное удовольствие – праздничные ужины. Обычно я делаю бефстроганов или пасту, красиво сервирую стол и жду любимого дома", - призналась Илона.

"У нас редко бывает такое, что остаемся просто почилить вместе, поесть в постели, посмотреть кино. Но когда Илона устраивает такие штуки, для меня это праздник", – рассказал Егор.

Фото: Илона и Егор

Аня и Август

Самым большим подарком от Августа Аня Сулима считает предложение руки и сердца. Этот шаг буквально перевернул ее жизнь!

"Это было очень неожиданно и максимально уместно. Мы поехали праздновать Новый год в Будапешт и договорились, что не будем дарить друг другу подарки, потому что потратились на поездку. Прикольно, что в Украине Новый год наступает раньше. Август сделал предложение где-то посредине, поэтому даже не знаю, в каком году именно это было", - рассказала Аня.

"А я вот сразу вспоминаю подарок Ани – кроссовки. Тоже, кстати, на Новый год. Очень их люблю. Ведь Аня подарила именно ту модель, которую я хотел с детства! – делится парень.

Фото: Аня и Август

Посмотреть новый выпуск реалити об отношениях и правилах жизни "Эксы" можно посмотреть во вторник, в 19:00 на Новом канале.