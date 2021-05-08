Холостяк 2021: кто покинул шоу после знакомства с родителями (фото)

В десятом выпуске реалити "Холостяк-11" наступил самым важный и ответственный этап, когда главный герой шоу Михаил Заливако знакомился с родителями девушек. Также всего в нескольких шагах от финала проект покинула еще одна участница.

В этот раз роза от "Холостяка" не досталась Джессике Чеги, и теперь количество участниц сократилось до трех.

Заветные цветы и возможность продолжить борьбу за сердце Михаила получили, в свою очередь, Анна Богдан, Даша Ставнича и Розали Номбре.

Расставание Заливако с Джессикой было непростым. Во время знакомства с ее близкими "Холостяк" понял, что девушка держит на них обиду, так как ее воспитанием занималась бабушка, пока мама с папой были на заработках.

Участница реалити "Холостяк" Джессика Чеги (фото: stb.ua)

Папа участницы признался, что до сих пор чувствует вину за это, но были "очень тяжелые времена".

"Мы думали о будущем, хотелось дать ей все. Поэтому приняли решение оставить ее с бабушкой и дедушкой. Да, я себя виню. Понимаю, что не хватало родителей. Но в той атмосфере, в которой находились изначально, она бы не получила ту заботу. Нам было очень тяжело", - рассказал он.

Михаил поделился с Джессикой впечатлениями от беседы и отметил, что ее родители "очень крутые".

"Я вижу, что они уже не знают, как к тебе подойти. А ты их отсекаешь. Дай им шанс. Чего ты боишься? Зачем ты цепляешься за старое и прошлое? Если постоянно будешь искать подвох, то будешь находить его сама для себя", - поделился мнением Михаил.

При этом бизнесмен добавил, что уже принял решение о расставании с Джессикой.

"Я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему. Я это чувствую. Ты будешь счастлива, я знаю. Позволь, я тебя провожу", - сказал он.

Михаил Заливако попрощался с участницей "Холостяка" Джессикой (фото: stb.ua)

Позже Заливако признался, что прошлое Джессики помешало ей и в личной жизни, так как в их отношениях были претензии и ревность.

"Наверное, надломили прошлые отношения. Она не может до конца раскрыться. Она мне нравилась, но надеюсь, что она в будущем сможет отпустить все обиды", - высказался "Холостяк".

Джессика после окончания участия в реалити отметила, что будет вспоминать каждый момент, ведь у них "действительно была особенная история".

"Наши свидания были действительно романтическими, настолько эмоциональными. Возможно, виновата я, что он меня не выбрал... Он реально достойный мужчина", - сказала девушка и добавила, что у нее осталось ощущение, что с Михаилом она еще где-то встретится.

"Холостяк" Михаил Заливако (фото: stb.ua)