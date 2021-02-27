"Де логіка?": топ-3 фактов о новом шоу и дата премьеры

Факт №1: О роли ведущего

Ведущим нового шоу стал Сергей Притула. В проекте он, скорее, выполняет роль модератора. Наталкивает звезд на правильные ответы, иногда дает подсказки и много шутит.

"Бывали звезды, которые требовали "сдать" им задания, которые нужно было выполнять в программе, еще до съемок! Так боялись выглядеть глупыми. Приходилось тратить много килоджоулей энергии, чтобы вынимать их из "ракушки", куда они прятались после неудач. Все же основной моей задачей было удержать игроков в тонусе и заставить их переключиться с режима "о, Боже, все подумают, что я тупой/тупая" на режим "черт побери, это только веселая игра, надо выдохнуть и получить от этого удовольствие", - говорит Притула.

Сергей Притула (фото: пресс-служба Нового канала)

Факт №2: О задачах

Ребусы и загадки в каждом раунде будут идти по возрастанию сложности. Авторы шоу уверяют, что проект подойдет для просмотра всей семьей или для классного вечера с друзьями. Правила "Де логіка?" просты: нужно с помощью логического мышления, креативности, интеллектуальной осведомленности в разных областях решать задачу на экране.

"Ответы в четырех раундах могут быть неожиданными, смешными и, на первый взгляд, даже абсурдными. А вот в финале с названием "Логический пинг-понг", наоборот, все четко - только точные ответы", - говорят авторы шоу.

Факт №3: О тандеме звезд

Команды звезд для шоу формировали по особым критерием: пары должно что-то объединять. Или профессия, или дружба, или общие увлечения. И хоть в "Де логіка?" приняли участие совершенно разные знаменитости: певцы, спортсмены, актеры, юмористы, но почти в каждой паре перед игрой существовала договоренность. Кто-то один должен отвечать за интеллект, а другой за красоту и юмор.

"Мне, например, очень повезло с партнером по команде. Я играл с известным врачом-хирургом и ведущим Валерием Ославским. Он невероятно интеллектуальный человек, поэтому мы сразу распределили роли: он - умный, а я - красивый и талантливый. Шучу, конечно. Думали так, но пытались все же работать в команде", - признается телеведущий Григорий Решетник.

Григорий Решетник (фото: пресс-служба Нового канала)