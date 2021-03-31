Эти знаки Зодиака разбогатеют в апреле: трое счастливчиков от Павла Глобы

Гороскоп на апрель 2021 расскажет про три знака Зодиака, которых ждет финансовое везение в середине весны. Про счастливчиков поведал именитый астролог Павел Глоба, дав важный совет каждому из них.

Телец

В финансовой сфере в апреле для Тельцов откроются новые двери. Вы сможете повысить доходы и добиться карьерного роста. Если захочется потратить существенную сумму на развлечения или побаловать себя подарком, стоит быть осторожнее и осмотрительнее, чтобы не истратить лишнее.

Лев

Павел Глоба считает, что в финансовой и рабочей сфере Львам удастся добиваться результата с первой попытки. Можно браться за новые дела, смело менять работу, отправляться в командировки, рабочие поездки, а также искать новые источники дохода. В целом, апрель очень удачный месяц для вас.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти в работе и бизнесе. Звезды и планеты будут благоволить укреплению вашего финансового положения. Глоба считает, что у представителей Знака появится стимул для самосовершенствования. Апрель благоприятен для обучения, получения опыта и знаний. Это позволит с наименьшими потерями вкладывать средства и время во что-то новое.