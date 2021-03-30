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Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы "Холостяка" Селюковой

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 16:33
Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы "Холостяка" Селюковой Фото: Анна Селюкова (instagram.com/anna_selyukova)
Автор: Lite

Победительница четвертого сезона реалити "Холостяк" Анна Селюкова, которая в 2014 году "завоевала сердце" главного героя шоу бизнесмена Константина Евтушенко, через два года вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова, занимается бизнесом и активно путешествует.

Как призналась Селюкова в своем Instagram, участвовать в "Холостяке" тогда было для нее "супер страшно", а победить в шоу - "супер круто".

А сам экс-"Холостяк", который во время съемок встречался с олимпийской чемпионкой по семиборью Натальей Добрынской, вскоре после шоу женился на спортсменке, и сейчас пара воспитывает уже троих деток, передает theLime.

Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы &quot;Холостяка&quot; Селюковой

Свадьба Константина Евтушенко и Натальи Добрынской в 2014 году (фото: instagram.com/p/CA_ENryHe6h)

Селюкова и Евтушенко пока не стали родителями, а женаты без малого уже три года. При этом встречаться стали еще в 2014-м, когда Анна была в США и гостила у общих знакомых - Евгений еще в детстве эмигрировал с родителями в Штаты.

Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы &quot;Холостяка&quot; Селюковой

Анна Селюкова и Евгений Качалов (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Кстати, Качалов является единственным участником профессиональной команды PokerStars Pro от Украины, на счету которого множество побед.

Сначала влюбленные не спешили скреплять отношения узами брака. Анна рассказывала, что Евгений вообще сначала не думал жениться до 45 лет, а если и идти под венец, то только с брачным контрактом. Но, как показало время, он пересмотрел планы...

Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы &quot;Холостяка&quot; Селюковой

Евгений Качалов (фото: instagram.com/ekatchalov)

Свадьбу пара отгуляла в Киеве летом 2018 года в одном из загородных ресторанов. Анна и Евгений пригласили на празднование светлого события 75 гостей, которые приехали из разных стран. Невеста для торжества выбрала два платья - одно от украинского дизайнера, второе - результат совместной работы американского и украинского бренда. Медовый месяц пара провела в Италии.

Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы &quot;Холостяка&quot; Селюковой

Свадьба Анны Селюковой и Евгения Качалова в 2018 году (фото: instagram.com/ekatchalov)

Селюкова смогла успешно реализоваться в профессиональной сфере. На сегодняшний день она является соучредителем бренда одежды Cabanchi.com. В сети Анна делится фото и впечатлениями от путешествий по всему миру.

Вышла замуж за чемпиона: как сложилась судьба победительницы &quot;Холостяка&quot; Селюковой

Анна Селюкова (фото: instagram.com/anna_selyukova)

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба всех Холостяков и как они выглядят.

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