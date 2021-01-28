Я видел боль в глазах: участник "Холостячки" сделал откровенное признание о шоу

Бывший участник "Холостячки" Шатырко сделал откровенное признание (коллаж: РБК-Украина)

Самый харизматичный участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко - ведущий, блогер и артист - рассказал о своем участии в шоу, о волне хейта, который посыпался на него и об искренней боли, что ему довелось испытать на проекте.

Об этом шоумен поведал в "жестком интервью" блогеру Павлу Ковчегу.

"Далее шестая серия... Прыжок с парашютом, диалог о семье... И Ксюша мне говорит: "Нет". Я выхожу, и вижу кадр и в кадре - в глазах боль. И мне дох*** людей сказали, а ты, оказывается, был искренним", - рассказывает Андрей.

После этого мнение большинства людей, которые обвиняли Андрея в наигранности, резко изменилось.

"А в 10 серии я вообще другой. И только после десятой серии мне начали бабы писать, предлагать увидеться", - добавил Шатырко.

После этого к нему посыпались разного рода предложения со стороны женского пола. Парень признается, что ему даже предлагали финансовое обеспечение.

Андрей добавил, что уже два года влюблен в девушку, с которой у него "плавающие" отношения. После проекта они снова сошлись и теперь встречаются.

Участник "Холостячки" раскрыл секреты шоу

Напомним, что в конце декабря украинцы узнали, что "Холостячка" Ксения Мишина выбрала своего мужчину. Им стал юморист и ведущий Александор Эллерт, с которым актриса стала жить вместе сразу же после проекта.

Пара настолько популярна, что астролог дала оценку их отношениям и рассказала про перспективы такого союза.