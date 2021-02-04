В Украину идет очередное похолодание: температура резко упадет до двузначных морозов

Погода в Украине принесет морозы (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки снова устроит температурные качели. Ожидается сильное похолодание в большинстве областей страны, местами температура упадет ниже 10 градусов мороза.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, резкое похолодание будет сопровождаться сильным штормовым ветром и местами дождями.

"Пятница в Украине будет принимать очередное похолодание. Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7 -12 градусов, днем -3 -9 градусов. На остальной территории ожидается от 4 мороза до 2 тепла, в южной части +3 +6 градусов. Ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым, на Востоке со штормовыми порывами", - сообщила синоптик и добавила, что в ближайшую ночь дожди пройдут в восточных областях, в Днепропетровской области и в Запорожье.

Карта погоды

"Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории – будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег. Похолодание будет способствовать усилению гололедицы, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится", - рассказала синоптик.

В Киеве Диденко пообещала холодную погоду, но без существенных осадков.

"В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает в ближайшую ночь до -5 -7 градусов, днем в пятницу ожидается -3 -5 градусов", - отметила синоптик и предупредила, что на выходных в Украине похолодание будет усиливаться.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Украину надвигаются 25-градусные морозы.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о дождях и мокром снеге в Украине.