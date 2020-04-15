Топ-5 советов, как начать или развить свой блог

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Полезными лайфхаками делится педагог по блоггингу Talant School Натальи Могилевской

Пока мы все сидим на карантине и в режиме самоизоляции, как никогда важно достать “с самой верхней полки” старые мечты и желания и потратить время, которое у нас появилось на их воплощение.

Если вы давно мечтали делиться с внешним миром своими мыслями и делать это красиво и со вкусом, или же пересмотреть свои страницы в социальных сетях и сделать их лучше, тогда следующие советы именно для вас!

Простыми, но очень полезными лайфхаками делится педагог по блоггингу Talant School Натальи Могилевской Яна Калагастова :

Если все еще думаете и сомневаетесь , самый главный совет - НАЧИНАЙТЕ! Никакие ваши усилия не будут “за зря”, а опыт и навыки вы приобретете бесценные. Создавайте странички там, где собираетесь вести блог. Или пересмотрите существующие: правильно ли подобран аватар? Отражает ли он вас или то, о чем вы говорите в блоге? Легко ли читается и запоминается ваш ник и написано ли в описании полностью отображение того, о чем вы пишете или снимаете? Подумайте, заполните все правильно и исправьте ошибки, если они имеются. Тренируйте:

насмотренность, если делаете фото-контент. Смотрите на лучшие работы фото- и digital- искусства. (Кладязь для этого - платформа Pinterest). Анализируйте, почему вам нравится та или иная работа - сочетание цветов, предметов или интересные позы моделей.

написание, если хотите делать текстовые посты. Пишите всегда и везде, делайте как можно больше заметок в телефоне или блокноте. Старайтесь писать на разные темы, даже если часть заметок так и не станет готовым постом, вы натренируете скорость мышления и написания текстов, подбор нужных слов и словосочетаний.

технику речи, если хотите снимать интересные и информативные видео-блоги или сторис. Тренируйтесь на скороговорках. Важно: в скороговорках, первым делом, главное - четкость произношения слов, а не скорость! И анализируйте свою повседневную речь на наличие слов-паразитов, чтоб избежать потом миллиона монтажных склеек.

Всегда будьте в курсе событий! Первыми выхватывайте горячие темы, и старайтесь их использовать в свое вооружение. Создавайте мемы с шутками на популярные темы, обсудите в блоге тренды и новости, или раскройте болезненную тематику для многих в тексте. Если вы будете в числе первых, кто это сделал - это отличный способ продвижения и захвата заинтересованной аудитории. Не зацикливайтесь на одной социальной сети, старайтесь вести параллельно несколько, ведь ваша аудитория может находиться частично на разных площадках и “перетекать” за вами из Инстаграма в ютуб, например, или наоборот. Следите за топ-блоггерами в вашей тематике, анализируйте, что делают они лучше и что можете усовершенствовать для себя вы. Главное правило тут : НИКОГДА НЕ КОПИРУЙТЕ! Ведь копия всегда хуже оригинала, как мы знаем. Вдохновляйтесь и придумывайте, делайте по-своему так, чтобы вас узнавали. Пофантазируйте и разработайте индивидуальный стиль, вас будут узнавать из тысячи!

Эти простые советы очень полезны, ведь многие навыки нам нужны не только для ведения блогов, но и для жизни. Смотрите, читайте, пишите, фотографируйте и снимайте! Главное, не медлите и не бойтесь, все двери открываются смелым! Ну а тех, кто хочет уметь и знать больше и получить крутые навыки в работе с контентом - приглашаем на Instagram страницу нашей школы @talantschool , где совсем скоро стартует бесплатный онлайн-марафон по блоггингу и созданию контента!

Больших охватов вам и красивого контента!