Топ-5 романтических фильмов на 14 февраля от ТВ-звезды, которые окунут вас в любовь

"Я очень трепетно отношусь к кино, которое вызывает эмоции. Люблю устроить себе уютный просмотр, укутаться вместе с любимым в плед и включить что-то по-настоящему красивое и стоящее. На 14 февраля советую не просто романтические комедии, а глубокие фильмы со смыслом. Правда, предупреждаю сразу: от некоторых из них глаза точно будут на мокром месте", - предупреждает ведущая шоу "Без краватки".

Топ лучших фильмов на День святого Валентина

"Звезда родилась" (A Star Is Born)

Эта драма – невероятно сильная, я пересматривала уже несколько раз. Просто фантастическая игра актеров Брэдли Купера и Леди Гаги, а самое главное – музыка. После этого фильма дуэтная песня Shallow навсегда заняла почетное место в моем плейлисте. Несмотря на то, что история достаточно печальная, фильм "Звезда родилась" оставляет очень яркое послевкусие и легкую грусть.

Сюжет: Джексон Мейн когда-то был успешным музыкантом, исполняя песни в стиле кантри. Когда его музыкальный путь начал приближаться к закату, а пристрастие к алкоголю становилось все сильнее, Джексон случайно встретил Элли – девушку с божественным голосом. Элли давно мечтала стать известной певицей, но уже разуверилась в этой мечте. Джек решил помочь Элли запустить карьеру, они начали работать вместе и… влюбились. Все идет прекрасно, однако Элли становится все более популярной, а Джексон тяжело переживает конец творческой карьеры. Сможет ли любовь устоять перед трудностями?

"Телохранитель" (The Bodyguard)

Как вы уже поняли, музыка в фильмах для меня очень ценна. Хотя фильм уже старенький – 1992 года – это именно так классика, которую можно назвать вечной. Любовная история Кевина Костнера и Уитни Хьюстон, которая проходит через испытания, боль, недоверие, каждый раз вызывает мурашки по коже. Когда-то все хотели себе такого мужчину, как Кевин. Так что романтическая линия – на ура, и, конечно, невероятные саундтреки! Невозможно сдержаться, чтобы не подпевать "эээнд ай вил олвейз лав ююю".



Сюжет: Фрэнк Фармер – один из лучших сотрудников службы охраны президента. Однако в момент, когда на Рейгана было совершено нападение, ответственного сотрудника не было на посту. И хоть вины Фармера в этом нет, он решает уйти со службы. Фрэнку предлагают очень высокооплачиваемую работу личным телохранителем поп-звезды Рэйчел Мэррон, которой в последнее время начали часто присылать письма с угрозами. Фрэнку не нравится "выскочка" Рэйчел, он даже хочет бросить эту затею, но постепенно между главными героями начинает зарождаться любовь… Но самое страшное – впереди, ведь угрозы Рэйчел шлет профессиональный киллер.

"До встречи с тобой" (Me Before You)

Скажу честно, я плачу каждый раз, когда смотрю этот фильм. Потому что не плакать – нереально. Здесь и настоящая любовь, и преодоление препятствий, и осознание того, что всегда можно попытаться изменить жизнь к лучшему. После этого фильма сразу хочется жить на полную катушку!



Сюжет: Молодая, привлекательна, жизнерадостная и улыбчивая Луиза Кларк живет в провинциальной городке и работает в кафе. Однако Лу не нравится работа, она не уверена, что Патрик – именно тот, с кем стоит связывать свою жизнь. Однажды все идет под откос, Лу теряет работу и Патрика заодно, и ищет выход. Несмотря на отсутствие опыта, девушку принимают на работу сиделкой для парализованного инвалида Уилла Трейнора из очень богатой семьи. Еще недавно он был полон сил и энергии, строил планы на жизнь, но автомобильная авария навсегда приковала его к инвалидному креслу. Он мечтает уйти из жизни, но даже сделать этого самостоятельно не может. Лу решает во что бы то ни стало доказать Уиллу, что жизнь – прекрасна, и не нужно отчаиваться.

"Между нами горы" (The Mountain Between Us)

Необычный фильм для романтического просмотра, так как в нем буквально катастрофа на катастрофе. Но эта приключенческая картина – о том, как жизнь может поменяться за один день, а любовь – вспыхнуть при самых неожиданных обстоятельствах. Заставляет задуматься о том, как важно не терять веру, и о том, что твое – тебя всегда найдет. Трогательная и красивая история, которую мы с любимым впервые посмотрели вместе.



Сюжет: Рейс, которым должны были лететь хирург Бен и журналистка Алекс, отменили. Их обоих ждут неотложные дела – срочная операция у Бена и свадьба у Алекс. В аэропорту пассажирам не могут помочь, и тогда товарищи по несчастью обращаются к пожилому пилоту, который обещает доставить их вовремя на маленьком самолете. Но в пути у пилота случается инсульт, он умирает, а самолет разбивается посреди заснеженных гор. Бен и Алекс чудом остаются живы. Никто не торопится их искать, а условия становятся все более суровыми. Бен и Алекс идут на многое, чтобы спастись, и "по дороге" между ними зарождаются чувства. Но смогут ли они преодолеть "реальную жизнь"?

"Поездка в Америку" (Coming to America)

Это тот фильм, который я советую всем и всегда! Он подходит к любому поводу, подымает настроение и показывает любимую историю "Золушки". Эдди Мерфи просто невероятен, и в этом фильме он исполнил не только главную роль. Сможете угадать, кого еще сыграл актер?



Сюжет: Аким – наследный принц африканского государства Замунда, который собирается на поиски жены в Америку. Аким притворяется простым работягой и идет работать в закусочную, где и влюбляется в дочь владельца. Но однажды Акима и его слугу Сэмми чуть не разоблачают! Чтобы предотвратить подобные инциденты, Аким отбирает у своего слуги деньги. Оскорбленный Сэмми дает телеграмму отцу Акима, чтобы тот прислал ни много, ни мало – один миллион долларов. Тогда король лично прибывает в Нью-Йорк и отправляется в Квинс, чтобы выяснить, что же произошло с его любимым сыном.