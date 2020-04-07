ТОП-5 рекомендаций от Villa Krim, которые помогут пережить карантин

Коллаж: Villa Krim

Путеводитель от Villa Krim по успешному прохождению карантина: 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, деньги, работу, отношения и личное пространство.

В одно мгновение Мир изменился и этот волшебный пендель от Вселенной просто не оставляет выбора, человечеству приходится приспосабливаться и менять привычный уклад жизни. Villa Krim подготовила свой гайд по прохождению испытания под названием «карантин»: 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, деньги, работу, отношения и личное пространство.

1. Спасите Мир, лежа на диване!

Поверьте, жесткие меры предосторожности в виде карантина, принятые повсеместно во всем мире – необходимость! Мечта стала явью и нам выпал шанс спасти Мир, лежа на диване, так давайте не облажаемся с этой миссией! Как и при любом подвиге, конечно же, придется принести жертву – отменить тренировки по теннису, футболу, плаванию, бильярду, просто в спорт зале и другие приятные и, возможно, даже необходимые ритуалы, без которых, тем не менее, обойтись можно. Ну, а чтобы все эти утраты перенести было легче, очень советуем пригубить бокальчик-другой Villa Krim Cabernet. К тому же, поддерживать себя в форме можно и дома – онлайн тренировки с лучшими тренерами планеты к вашим услугам – просто забейте в поисковик. Есть и другой вариант - бутылка вина Villa Krim весит 1 кг 360 грамм, по бутылке в каждую руку и качаем плечи, господа. Ну, а если тяжеловато идет, попробуйте отпивать при каждом подъеме.



2. Stop panic drink organic

Весь Мир охвачен паникой по поводу того, что множество бизнесов остановились, люди потеряли работу или боятся лишиться ее в ближайшее время. Самый распространенный вопрос: «Что делать, чтобы сохранить свое «место»? Прежде всего, стоит помнить, что удаленный режим работы – это не отпуск, а время работать вдвое продуктивнее, чтобы ваша ценность, как сотрудника, была еще заметнее, тогда и о сокращении у вашего начальства мыслей не возникнет. Если же работа остановилась, честно ответьте себе на вопрос, можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы она разрешилась в положительную сторону? Если «да», делайте это и нет проблем! Если «нет» - паника точно не выход. Значит это время для вас сделать остановку, выдохнуть и переосмыслить происходящее. Рекомендуем сделать это за бокалом Villa Krim Chardonney. Ароматы луговых трав и мягкий сливочный вкус прекрасно успокаивают и расслабляют нервы, укрепляя мысли о том, что в конце концов приспосабливаться наш вид умеет лучше остальных – доказано тысячелетиями эволюции, а значит у нас получится и на этот раз!



3. Благоприятное время для накоплений!

Конечно, учитывая предыдущий пункт, и так понятно, что деньги по пустякам лучше не тратить. Благо, сделать это не сложно, в конце концов Zara закрыта и просьбы от жены типа: «Дай денег на платье, туфли или сумку» почти не слышны, за редким исключением посещения сайтов с онлайн покупками, но даже с этими отголосками шопоголизма легко справиться, сославшись на нестабильную ситуацию, и с обещаниями вернуться к разговору после снятия карантина. И пока режим «Хатико» у нее активирован – лучше воспользоваться ситуацией и пополнить запасы заначек. Конечно, о новом наборе инструментов или играх для PlayStation тоже придется пока забыть. Нет, нельзя даже что-то одно, и нет, даже если скидка 80%! Главное правило – покупаем только жизненно необходимое. И вот вам пример такого списка: макарошки, сыр и Villa Krim Merlot.



4. Берегите отношения на расстоянии!

Удивительно, что время карантина отменяет все истины и правила, которые работали раньше. Теперь, чтобы проявить заботу, лучше быть НЕ рядом с близкими, по крайней мере физически. И конечно речь не идет о тех, с кем вы делите жилплощадь. Речь о контактах с друзьями и родными, которые находятся на расстоянии. Для всеобщего блага, на время карантина, это самое расстояние лучше сохранить и отказаться от походов в гости. При этом, поддерживать и укреплять связь можно, используя все возможности, дарованные прогрессом. Звоните в службу доставки, заказываете по бутылке вина Villa Krim всем, с кем хотели бы посидеть за бокальчиком, а после того, как груз будет доставлен, созваниваетесь с близкими, используя видео конференцсвязь и наслаждаетесь обществом, беседой и отличным вином!



5. План «Б»!

Несмотря на ограничения в общении, сохранять личное пространство на карантине оказалось куда сложнее, ведь если раньше общение с домашними (женой, детьми, родителями, в общем с теми, с кем вы делите квадратные метры проживания) было дозированным и разбавлено другими коммуникациями с коллегами, друзьями и т.д., то теперь мы получаем чистый концентрат из 100% внимания и спасения от него, кажется, нет. Помните эту шутку:

« - у вас есть два варианта: А) провести карантин с женой и детьми или вариант Б)…

- Вариант Б! Б! Б-однозначно!»

И это не потому что нет любви, просто пространство и личные границы нужны всем. Так вот, спасительный вариант «Б» - звучит примерно так: «Дорогая, я подумал, что самое время разобрать барахло на балконе или в гараже, сарае и т.д.» В общем, то, что вас давно просили сделать, но чего делать не хотелось и то, в чем вам точно не будут помогать. Идеальное прикрытие для уединения, только не забудьте прихватить бутылочку Villa Krim Saperavi и не спешите с уборкой, все-таки не известно насколько затянется карантин, а «прикрытие» потерять нельзя. Если же вас все же застукают и предъявят претензии, напомните, что вино с незапамятных времен использовали, как противовирусное, а еще вино - это и успокоительное, и анальгетик, и санитайзер, в общем - лучшее лекарство от всех болезней.



Не будьте беспечными, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!

Всегда ваша, Villa Krim!