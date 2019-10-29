Телевизор как современный инструмент для создания трендового интерьера

Телевизор Samsung

Использовать телевизор в интерьере, чтобы подчеркнуть свой lifestyle: реальность или фантазия?

В современном понимании lifestyle - это сложный комплекс самоощущения, самопрезентации и стильной, неповторимой, "говорящей" организации окружающего пространства. И в этой грани жизни тренды также диктуют свои условия, как и во всех остальных. Но так ли универсален диктат трендов, если речь идет о чем-то технологичном? Могут ли современные телевизоры стать не только "фишкой" интерьера, его особенным акцентом, но и его гармоничной стильной частью? Легко! Ведь в сентябре 2019 стартовали продажи дизайнерских телевизоров Samsung.

Почему эти телевизоры станут инструментом для создания дизайна? Потому, что флагманские телевизоры Samsung The Frame и Samsung The Serif lifestyle-линейки выходят за рамки традиционного представления о телевизоре. Они – особенная, стильная и технологичная часть интерьера, отличный инструмент для создания индивидуального облика помещения.

Какие же возможности дают эти телевизоры тем, кто заботится о своем стиле, будь то стиль жизни или окружающего пространства?

Телевизоры Samsung The Frame - это классические для Samsung качество и технологичность: в них совмещены весь функционал флагманских телевизоров с процессором Quantum 4K, технологией QLED, 100 % цветовым объемом, поддержкой стандартов HDR10+ и SmartThings, а также универсальным пультом One Remote.

При этом, Samsung The Frame – это невероятный дизайнерский инструмент для создания неповторимого интерьера. Эти телевизоры подойдут тем, кто разбирается в искусстве, и умеет использовать визуальные образы для самовыражения. Samsung The Frame созданы для современных людей с чувством вкуса и стиля, ведь именно в этих телевизорах есть режим "Картина", в который они автоматически переходят при выключении. На сегодняшний день во встроенном приложении "ArtStorе" доступно более 1200 работ известных художников и фотографов из галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS.

И рамку для избранных шедевров можно подбирать самостоятельно: сменная рамка доступна в 6 цветах: черный, белый, ореховый, светло – бежевый, бежевый и бордовый.

Если же и этих инструментов дизайнерского самовыражения недостаточно, обратите внимание на то, что Samsung The Frame поддерживают технологию AppleAirPlay 2, с которой пользователи могут транслировать фото, видео, музыку со своих iPod, iPad, iPhone прямо на экран.

Телевизоры Samsung The Serif – и сами являются произведениями дизайнерского искусства! Они разработаны в сотрудничестве с братьями Ронаном и Эрваном Буруллек. Самые известные в мире промышленные дизайнеры превратили их в новую неожиданную часть мебельного гарнитура. Эти телевизоры обладают дизайном 360, стильной рамкой, металлической основой, а их верхняя грань может использоваться как подставка.

Это инновационные и стильные телевизоры с "полным фаршем": процессор Quantum 4K, со всеми возможностями настроек, технология QLED, 100 % цветовой объем, поддержка стандарта HDR10+, поддержка стандарта SmartThings, встроенный модуль NFC, поддержка технологии Apple AirPlay 2, универсальный пульт One Remote.

Что же делает такой телевизор еще и полноправным инструментом для создания неповторимого интерьера? У Samsung The Serif есть уникальный режим Serif Ambient. 2 фона с изображением зелени или текстурной ткани можно накладывать на любой контент: семейные фотографии, стильные заставки, работы современных художников и дизайнеров.

Итак, возможности для дизайна, творчества, самовыражения и воплощения технологических желаний и потребностей с этими телевизорами будут безграничны.

А чего же не будет с этими телевизорами? Не будет выгорания экрана благодаря технологии QLED; не будет зависимости от освещенности помещения и, естественно, перерасхода энергии; не будет избыточных проводов благодаря блоку One Connect и специальному креплению.

И главное - не будет скучного однообразного интерьера, который не отвечает ни моменту, ни настроению, ни технологическим вызовам современности!