Старый Новый год: что строго запрещено, а что нужно сделать 14 января
14 января 2021 года сразу несколько больших праздников: в церковном календаре этот день приурочен Обрезанию Господнему (это стало прообразом современного таинства крещения), а также дню святителя Василия Великого, одного из самых почитаемых учителей церкви. Кроме того в этот день украинцы отмечают Старый Новый год.
Что можно и нельзя делать в праздник, кто отмечает день ангела, традиции, приметы и запреты 14 января - в материале Lite.
Что нужно сделать 14 января, важные традиции
Когда-то 14 января связывали с новым циклом так называемого Солнечного круга, то есть наступлением нового года. Так было до 1918 года, когда начал действовать григорианский календарь. И хотя было это давно, мы по прежнему отмечаем два новых года, ведь со "старым" нас связывает много древних традиций.
В этот день с утра пораньше принято посевать: приходить в дом и с порога сеять зерно, обязательно цельное (рожь, пшеницу, овес), а также петь "посевалки" - специальные поздравительные песни. Нельзя для обряда использовать пшено, просо или горох - это к слезам.
Интересно, что к такому обряду допускаются только мальчики, молодые парни, мужчины. Женщинам посевать запрещается, так как первым в дом утром должен войти именно представитель мужского пола.
Посевальщиков нужно наградить дарами, а первые получают самые щедрые. Интересно, что по некоторым источникам, деньги давать нельзя, а только сладости и другие вкусняшки. Но в наше время все же чаще "рассчитываются" с гостями все же купюрами.
Считается, что чем больше в дом придет посевальщиков, тем щедрее будет следующий год. Рассыпанное зерно не убирали до захода солнца.
На Старый Новый год желательно одеть все новое, чтобы иметь хорошее благостостояние в течение всего года.
Что категорически нельзя делать 14 января
- Первым заходить в дом девочкам, девушкам, женщинам.
- Пить за столом по одной рюмке - нужно сразу выпить вторую, к паре. Считается, что так супруги проживут дольше, а незамужние и холостые скоро найдут себе пару.
- Отказывать посевальщикам в подарках, не пускать их в дом.
- Убирать зерно до захода солнца, а также посевать пшеном, просом, горохом.
- Ругаться и сквернословить, грустить, плакать, вспоминать старые обиды и думать о плохом.
- Занимать деньги, давать в долг.
Важные приметы этого дня
- Снегопад сулит богатый урожай.
- С утра идет снег - снежная зима будет до весны.
- Гололед - к урожаю.
- Оттепель - лето будет дождливым.
Человек, который родился на Василия, будет очень богатым. В качестве оберега ему следует носить яшму.
Именины 14 января празднуют: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Эмилия, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Платон, Феликс, Трофим, Федот, Федосий.
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