Старый Новый год: что строго запрещено, а что нужно сделать 14 января

14 января 2021 года сразу несколько больших праздников: в церковном календаре этот день приурочен Обрезанию Господнему (это стало прообразом современного таинства крещения), а также дню святителя Василия Великого, одного из самых почитаемых учителей церкви. Кроме того в этот день украинцы отмечают Старый Новый год.

Что можно и нельзя делать в праздник, кто отмечает день ангела, традиции, приметы и запреты 14 января - в материале Lite .

Что нужно сделать 14 января, важные традиции

Когда-то 14 января связывали с новым циклом так называемого Солнечного круга, то есть наступлением нового года. Так было до 1918 года, когда начал действовать григорианский календарь. И хотя было это давно, мы по прежнему отмечаем два новых года, ведь со "старым" нас связывает много древних традиций.

В этот день с утра пораньше принято посевать: приходить в дом и с порога сеять зерно, обязательно цельное (рожь, пшеницу, овес), а также петь "посевалки" - специальные поздравительные песни. Нельзя для обряда использовать пшено, просо или горох - это к слезам.

Интересно, что к такому обряду допускаются только мальчики, молодые парни, мужчины. Женщинам посевать запрещается, так как первым в дом утром должен войти именно представитель мужского пола.

Посевальщиков нужно наградить дарами, а первые получают самые щедрые. Интересно, что по некоторым источникам, деньги давать нельзя, а только сладости и другие вкусняшки. Но в наше время все же чаще "рассчитываются" с гостями все же купюрами.

Считается, что чем больше в дом придет посевальщиков, тем щедрее будет следующий год. Рассыпанное зерно не убирали до захода солнца.

На Старый Новый год желательно одеть все новое, чтобы иметь хорошее благостостояние в течение всего года.

Что категорически нельзя делать 14 января

Первым заходить в дом девочкам, девушкам, женщинам.

Пить за столом по одной рюмке - нужно сразу выпить вторую, к паре. Считается, что так супруги проживут дольше, а незамужние и холостые скоро найдут себе пару.

Отказывать посевальщикам в подарках, не пускать их в дом.

Убирать зерно до захода солнца, а также посевать пшеном, просом, горохом.

Ругаться и сквернословить, грустить, плакать, вспоминать старые обиды и думать о плохом.

Занимать деньги, давать в долг.

Важные приметы этого дня

Снегопад сулит богатый урожай.

С утра идет снег - снежная зима будет до весны.

Гололед - к урожаю.

Оттепель - лето будет дождливым.

Человек, который родился на Василия, будет очень богатым. В качестве оберега ему следует носить яшму.

Именины 14 января празднуют: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Эмилия, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Платон, Феликс, Трофим, Федот, Федосий.