Сковало спину и ноги: 90-летний Григорий Чапкис попал в реанимацию
Григорий Чапкис снова оказался в больнице из-за осложнений после воспаления легких. Знаменитый хореограф сейчас находится в Киевской городской клинической больнице №6.
Об этом пишет издание gordonua.
90-летний балетмейстер рассказал, что сейчас находится в реанимации в больнице.
"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", - рассказывает Чапкис.
За время болезни он сильно похудел и признается, что у него трудности с передвижением.
Напомним, что в декабре 2020-го Чапкис оказался в больнице с двусторонним воспалением легких. Его выписали 29 декабря, однако 6 января снова госпитализировали.
8 января врачи сочли его состояние опасным и направили в "Феофанию", но уже 12 января выписали из больницы.
Напомним, что в сентябре 2020-го хореограф женился в четвертый раз на 39-летней женщине по имени Мила - она владелица сети магазинов украшений.
Ранее мы писали, как изменился Григорий Чапкис с 2006 года, когда он впервые стал судьей проекта "Танцы со звездами".