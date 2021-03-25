Синоптическая "рокировка": украинцев предупредили о необычной погоде

Погода в Украине в четверг, 25 марта, удивит температурной аномалией - в южных областях будет холоднее, чем в северо-западных регионах, где также не ожидаются осадки, в то время как на остальной части территории страны вероятны дожди и мокрый снег.

Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog .

Какая погода будет 25 марта в центральных областях

В Винницкой области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Сила ветра до 10 м/с. Температура воздуха в ночное время от -5 до -2 градусов, днем от +5 до +8 градусов.

В Кировоградской и Полтавской областях облачно, мокрый снег с дождем. Сила ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью -3... 0 градусов, днем +3... +6 градусов.

В Черкасской области облачно, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью прогнозируется от -4 до -1 градуса, в дневное время от +4 до +7 градусов.

В Днепропетровской области облачно, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от -3 градусов до нуля, днем от +2 до +5 градусов.

Погода в западных регионах 25 марта

Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Сила ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -3 градусов, днем от +7 до +10 градусов.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -7...-4 градусов, днем +6...+9 градусов.

В Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается от -6 до -3 градусов, днем +6... +9 градусов.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Столбики термометра ночью будут колебаться между -5... -2 градусов, днем прогнозируется около +7... +10 градусов.

Погода на Севере Украины 25 марта

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью -4... -1 градус, днем от +5 до +8 градусов.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -6... -3 градусов, днем ожидается от +6 до +9 градусов.

В Сумской и Черниговской областях области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -5 до -2 градусов, столбики термометров днем будут колебаться в пределах +6... +9 градусов.

Погода в восточных регионах 25 марта

В Харьковской области облачно, мокрый снег с дождем. Сила ветра составит от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью -2... +1 градус, днем от +3 до +6 градусов.

В Донецкой и Луганской областях облачно, мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах -1... +2 градуса, днем от +2 до +5 градусов.

Погода на Юге Украины 25 марта

В Николаевской и Одесской областях облачно, мокрый снег с дождем. Сила ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -3 градусов до нуля, днем от +2 до +5 градусов.

В Запорожской и Херсонской областях облачно, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса, днем от +2 до +5 градусов.

В Крыму облачно, мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от -1 до +2 градусов, днем от +3 до +6 градусов.