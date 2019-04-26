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Для саги "Чужая жизнь" канала "Украина" актеров состарили на 20 лет

Lite » Стиль жизни 26.04.2019 - 10:01
Для саги "Чужая жизнь" канала "Украина" актеров состарили на 20 лет
Сага "Чужая жизнь" (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Задача киноленты - передать на экране события и обстановку 80-летней давности!

9 мая телеканал "Украина" покажет премьерную 12-серийную картину "Чужая жизнь" производства компании Star Media. Действия фильма разворачиваются на протяжение драматических 16 лет – с 1939 по 1955 год. Это сага о любви четырех героев, которым предстоит столкнуться с самым страшным испытанием – войной и послевоенными репрессиями.

Главные герои картины – сын директора крупного завода Виктор, воспитанник детдома Сергей, скромная продавщица Полина и яркая актриса Любовь. Их судьбы переплелись для того, чтобы проявить лучшие и худшие человеческие черты. Один выжил в концлагере, но вынужден жить под чужим именем. Второй стал героем войны, но вынужден врать своей жене, чтобы ее не потерять. Обеим женщинам приходится скрывать свою прошлую любовь, чтобы найти себе место в настоящем.

"Это человеческая сага о любви, о поломанных судьбах героев, о том непростом времени, в котором им пришлось жить. За 12 серий герои проживают около 20 лет", – рассказывает о фильме его режиссер Олег Фомин.

Для саги &quot;Чужая жизнь&quot; канала &quot;Украина&quot; актеров состарили на 20 лет

Кадр из киносаги "Чужая жизнь"

Съемки картины проходили в Киеве, Киевской и Черниговской областях и длились около полугода. На экране вход в Национальный художественный музей Украины превратится в парадное театра, где работает одна из героинь сериала. Также зрители увидят, как одно из самых красивых зданий столицы – Киевский театр оперы и балета для детей – выглядело почти 100 лет назад.

Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Стрельников, Олеся Фаттахова, Илья Малаков и Екатерина Астахова.

"Мой персонаж – мажор того времени. Нагл, самоуверен. Виктор влюблен и считает, что если есть цель, то нет никаких препятствий. То, что девушка несвободна, его абсолютно не сдерживает, – характеризует своего героя актер Сергей Стрельников. – Признаюсь, мне не очень нравится рассуждать о персонаже, гораздо интереснее, каким зритель его увидит, как оценит его действия. К тому же, я сам до конца не знаю, каким получился Виктор… Он не простой человек и его действительно было интересно играть".

Актер Сергей Стрельников

Актер Сергей Стрельников

Особая задача – передать на экране события и обстановку 80-летней давности – стояла перед художником-постановщиком сериала. Для оформления квартир главных героев понадобилось два семитонных грузовика антикварной мебели. К примеру, у актрисы Любы в комнате просто обязано быть красивое трюмо. Полина шьет на дому, для нее искали швейную машинку "Зингер". Некоторый реквизит отыскать в Украине не удалось – пришлось заказывать из Америки.

"Моя героиня Полина – обычная девушка того времени с определенными талантами. Она хорошо шьет. К тому же, у нее прекрасный вкус, – говорит актриса Екатерина Астахова. – Мне очень понравились ее наряды. Обожаю историю, я большая фантазерка, погружаюсь в это все и верю, что нахожусь в предлагаемых обстоятельствах. У моей Полины были такие красивые юбки с завышенной талией, объемными бедрами. Такие с легкостью можно надеть и сегодня".

Для саги &quot;Чужая жизнь&quot; канала &quot;Украина&quot; актеров состарили на 20 лет

Актриса Екатерина Астахова

Также в картине снялись Дмитрий Сарансков, Юрий Шлыков, Светлана Зельбет, Олег Фомин, Анна Васильева, Александра Польгуй, Людмила Загорская, Оксана Жданова и другие популярные артисты. Оператор-постановщик фильма – Андрей Иосифов, художник-постановщик – Лариса Жилко. Производством 12-серийной картины занималась компания Star Media.

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