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Рецепт традиционного Яворовского пирога из картофеля и гречки: просто и очень вкусно

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 19:55
Рецепт традиционного Яворовского пирога из картофеля и гречки: просто и очень вкусно Фото: Как приготовить Яворовский пирог (smachnonews.24tv.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский Яворовский пирог готовится из наших доступных продуктов, которые берутся за основу. Это гречка и картофель в слоеном тесте.

Рецептом поделился кулинар Евгений Клопотенко.

По словам победителя МастерШеф, это невероятно знаковое блюдо не только Яворивщины, но и всей Галичины.

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для посыпки)
  • 1 стакан гречки
  • 8 картофелин
  • 2 небольшие луковицы (или 1 крупная)
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца (1 - для смазывания)
  • 4 ст. л. растительного масла
  • по вкусу соль и перец

Пошаговое приготовление пирога

Заранее сварите 1 стакан гречки до полуготовности, она доготовится уже вместе с пирогом. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и растолките.

Лук нарежьте мелкими кубиками. Поджарьте на масле до легкой золотистой корочки.

Возьмите большую миску, где будете смешивать начинку. Выложите в миску картофель и обжаренный лук. Всыпьте в миску к начинке полуготовую гречку и вбейте 1 яйцо.

Нарежьте небольшими кубиками 160 г сыра и добавьте к начинке. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте начинку.

Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.

Выложите тесто в форму, чтобы оно попало и за края формы, но сильно не прижимайте, ведь бортики надо будет закатать. Выложите внутрь начинку и разровняйте.

Раскатайте 1/3 оставшуюся часть теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог. Защипните края пирога, скрепив тесто, что выходило за пределы формы, с верхним пластом теста.

Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки. Запекайте Яворовский пирог в разогретой до 40 минут духовке при температуре 180 градусов.

Как приготовить слоеное тесто дома, мы писали раньше.

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рецепт Евгений Клопотенко
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