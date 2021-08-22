Праздник 22 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и дни ангела

22 августа 2021 по православному календарю в Украине почитается память Матфея, двенадцатого апостола, заменившего Иуду после его предательства. Среди людей день раньше называли по-разному: Матфей, Матвей ненастный, Змеесос.

Что можно и нельзя делать в праздник, какие важные приметы и традиции существуют в этот день - читайте ниже в материале.

Важные традиции на Матфея

Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.

Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.

На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.

Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.

Что строго запрещено делать 22 августа

Сегодня все еще продолжается Успенский пост (14-27 августа), поэтому под запретом мясо, яйца, молочная продукция, алкоголь.

Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат.

Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку.

Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем.

Гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.

Главные приметы на Матфея

Любую работу в этот день нужно выполнять очень тщательно и ответственно, а легкомысленность может быть чревата проблемами.

В эту ночь снятся вещие сны, которые подскажут вам, в каком направлении дальше двигаться.

Много росы утром - день будет жарким.

Спокойная и тихая погода - к теплой осени и поздней зиме.

Южный ветер "крутит" - зимой будет много снега.

С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.

Ясная ночь без росы утром - к дождю на следующий день.

Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.

День ангела в этот день отмечают:

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.