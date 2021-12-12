Праздник 12 декабря: что запрещено, а что необходимо сделать в этот особенный день
12 декабря 2021 года в православной церкви почитается память святого Парамона, пострадавшего за веру вместе с сотнями других мучеников в начале нашей эры. В народе этот день называют Парамоновым, и он имеет свои особенности.
Что можно и нельзя делать на Парамона, приметы, важные традиции и как правильно гадать в ночь на 13 декабря - читайте ниже в нашем материале Lite.
Главные традиции и обряды 12 декабря
Этот день называли "зимоуказателем", ведь именно на Парамона предсказывали погоду на ближайшее время.
Утром принято было брать в руки метлы и веники и очищать крыши от снежных шапок. При этом лопату было брать запрещено, чтобы крыша не продырявилась.
По еще одной традиции в этот день кормили птиц только правой рукой.
Еще на Парамона нужно обязательно что-то занять у соседей: хлеб, яйца, масло и так далее. Считалось, что это может привлечь удачу на следующий год.
Вечером 12 декабря принято было гадать
В ночь на 13 декабря Андрея Первозванного гадали на суженого. Один из способов: положить под подушку мешочек с написанными на листках 11 именами, а один листик оставить пустым. Утром можно было узнать имя будущего избранника, вытащив листик, а если доставалась "пустышка" - имя суженого пока останется тайной.
Считается, что человек, приснившийся в ночь с 12 на 13 декабря станет будущим избранником.
Также можно положить под подушку расческу, приговаривая: "Суженый-ряженый, прийди, причеши мне голову".
Приметы на Парамона
- Пошел снег, значит скоро будет метель.
- Заря красного цвета вечером - к сильному ветру.
- Снег еще не выпал, значит до Николая, 19 декабря, будут сильные морозы.
- Много снега - следующий год будет урожайным.
- Звезды яркие - к морозу, тусклые - к теплу.
Что нельзя делать 12 декабря
- Ругаться и доказывать свою правоту, иначее можно сильно испортить отношения.
- Лениться, чтобы не отпугнуть удачу.
- Игнорировать внезапно возникающие страхи - им обязательно нужно найти причину.
- Потакать вредным привычкам, так как они плохо повлияют на ваше будущее.
День ангела в этот день отмечают люди с такими именами:
Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Платон, Сергей, Федор и Кира. Поздравьте родных и близких, кого так зовут!
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