Праздник 10 октября: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы
Многие православные интересуются, какой сегодня церковный праздник. Отвечаем. 10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого (Савватия Пчельника).
Что сегодня нельзя делать, у кого день ангела и главные приметы этого дня - читайте в нашем материале ниже.
Какой сегодня праздник
Святой Савватий Соловецкий принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века.
Он отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.
Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Поэтому он удалился на остров Валаам на Ладожском озере.
В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.
С молитвой к Савватию о сохранении медоносных насекомых в суровые холода обращались дети, не достигшие семи лет, и считавшиеся ангелами.
Приметы 10 октября
В этот день хозяйки пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи.
Кроме того, наши предки верили в такие приметы:
- Гроза на Савватия - зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой
- Сухая погода 10 октября - зима поздно наступит
- Мало шишек на сосне - зимой не стоит ждать сильных морозов
- Пчелы плотно залепляют леток - жди холодную зиму (и наоборот)
- Ранний листопад - к хорошей осени и теплой зиме
- Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме
- Солнечные лучи греют теплее обычного - к долгой и теплой весне
Что нельзя делать в этот день
На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.
Также нельзя нецензурно выражаться и оскорблять кого-либо.
10 октября нежелательно брать деньги в долг (не удастся отдать их вовремя).
А еще сегодня следует забыть про обиды и конфликты, оставить негативные мысли, иначе можно провести в них весь год.
Сегодня день ангела отмечают Аристарх, Зинаида, Игнат, Марк и Савватий.
Кстати, талисманом рожденного 10 октября ребенка является бирюза. Это значит, что человек любит порядок и чистоту.
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