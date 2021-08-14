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Появится шанс все изменить: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет 14 и 15 августа

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Суббота 14 августа 2021 05:47
Появится шанс все изменить: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет 14 и 15 августа Гороскоп на выходные, 14 и 15 августа (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на середину августа говорит о том, что последний месяц лета станет довольно спокойным периодом. Возможны неожиданные встречи, новые знакомства и минуты удовольствия. А вот сильных потрясений и резких изменений в августе звезды не обещают.

Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым несомненно придет удача в ближайшие выходные, 14 и 15 августа. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп на 14-15 августа для всех

В субботу появится возможность для кардинальных и серьезных свершений. Энергия для этого 14 августа будет просто зашкаливать. Расходуйте свои силы осторожно и экономно и по возможности – на важные дела. Любое желание, высказанное в этот день очень быстро достигнет высших сил и будет быстро реализовано. Поэтому астрологи рекомендуют правильно формулировать свои желания и не желать другим ничего плохого.

В воскресенье появится возможность наладить или полностью расстроить отношения с близким человеком. Если вы давно балансируете на грани и, то расстаетесь, то снова сходитесь с партнером – в этот раз получится найти окончательное решение. Возможно появление людей, которые давно исчезли из вашей жизни – и это может стать вторым шансом.

Знаки Зодиака, которые посетит удача 14-15 августа

Телец

Представьте на суд коллегам и начальству новые профессиональные идеи, которые давно уже у вас в разработке. На календаре выходные, и стоит провести мероприятие в нестандартной обстановке, где обсуждение будет максимально благоприятным. Если нет возможности сделать это в реальности – воспользуйтесь интернетом, ваш проект в любом случае получит высокую оценку.

Близнецы

Удача улыбнется Близнецам в профессиональном плане. Если вы мечтаете о повышении – ждите продвижение вверх по карьерной лестнице. Помните, что получить новую должность – это половина дела, важно другое – как вы себя на ней зарекомендуете. Потрудитесь на результат и поверьте, это будет того стоить.

Весы

Звезды сулят Весам встречу с человеком, который давно исчез из вашей жизни, но по-прежнему не забыт. Его появление станет неожиданным, но от многих факторов зависит – приятный это будет сюрприз или не очень. Только вы можете решить, встретить человека с радостью или сразу указать на дверь. Но помните, что стоит десять раз отмерить и один раз отрезать. Возможно, третьего шанса у вас уже не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят свою судьбу в середине августа.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в августе.

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