Потап "откопал" старое фото, где он 18-летний юнец с кудряшками

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Украинский рэпер Алексей Потапенко решил предаться воспоминаниям, и показал свое фото двадцатилетней давности. Сейчас артисту 39 лет и он выглядит совсем иначе, чем в начале 2000-х.

На кадрах, опубликованных Потапом в Insragram, он позирует в синей футболке с принтом, руки "распальцованы", на голове - копна кудрявых волос, ну и конечно же крестик на цепочке выставлен напоказ.

"Когда мне было 18", - подписал фото артист.

Потап вызвал ажиотаж архивным фото (instagram.com/realpotap)

Пост вызвал огромный интерес, набрал десятки тысяч лайков и множество комментариев. Кое-кто даже решил, что артист похож на американского рестлера Джона Сину, а также на актеров Хита Леджера и Мэттью Макконахи. Вот как юзеры отреагировали на ностальгию артиста:

Хит Леджер, которого мы заслужили.

Вам идет с волосами. Как из сериала Район Беверли Хиллс.

Похож на Мэттью Макконехи.

А будет фотка с голым торсом в молодости? Мы как-бы ждем.

Жесть конечно.

К слову, недавно в сети всплыло видео, на котором Потап делает предложение руки и сердца своей тогда еще девушке Насте Каменских. Для такого шага артист выбрал очень неожиданное место.

Музыканты поженились 23 мая 2019 года, отыграв громкую свадьбу в элитном ресторане под Киевом.