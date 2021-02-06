Потап "откопал" старое фото, где он 18-летний юнец с кудряшками

Украинский рэпер Алексей Потапенко решил предаться воспоминаниям, и показал свое фото двадцатилетней давности. Сейчас артисту 39 лет и он выглядит совсем иначе, чем в начале 2000-х.
На кадрах, опубликованных Потапом в Insragram, он позирует в синей футболке с принтом, руки "распальцованы", на голове - копна кудрявых волос, ну и конечно же крестик на цепочке выставлен напоказ.
"Когда мне было 18", - подписал фото артист.
Потап вызвал ажиотаж архивным фото (instagram.com/realpotap)
Пост вызвал огромный интерес, набрал десятки тысяч лайков и множество комментариев. Кое-кто даже решил, что артист похож на американского рестлера Джона Сину, а также на актеров Хита Леджера и Мэттью Макконахи. Вот как юзеры отреагировали на ностальгию артиста:
К слову, недавно в сети всплыло видео, на котором Потап делает предложение руки и сердца своей тогда еще девушке Насте Каменских. Для такого шага артист выбрал очень неожиданное место.
Музыканты поженились 23 мая 2019 года, отыграв громкую свадьбу в элитном ресторане под Киевом.