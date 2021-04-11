Не откладывайте важные дела: гороскоп для всех знаков Зодиака с 12 по 18 апреля

Гороскоп на середину апреля говорит о том, что ожидается довольно напряженный и активный период. Возможны кардинальные изменения в жизни, резкая смена планов и курса, а также различные незапланированные ситуации.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 12 по 18 апреля и дали советы, как быстро и легко обойти все преграды на пути. Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Звезды и планеты не будут в ближайшие дни благосклонны к Овнам, особенно стоит быть осторожными во вторник. В среду ситуация кардинально поменяется в лучшую сторону. Вторая половина недели принесет порядок и равновесие во всех сферах жизни. Самым страшным врагом может стать лень, поэтому не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сразу. Это поможет сохранить деньги и уважение.

Телец

Неделя будет довольно беспокойной и поэтому астрологи рекомендуют в работе и любви попробовать закрепить уже достигнутого результата, а не пытаться достичь новых вершин. В проигрыше Тельцы не останутся, так как звезды и планеты будут на их стороне, хотя их влияние будет не таким сильным, как обычно.

Близнецы

Не спешите выходить из зоны комфорта, так как некоторые ситуации могут расстроить или выбить из колеи. Апрель в целом будет позитивным и обещает Близнецам новые победы и удачу. Прислушивайтесь к интуиции, так как именно она будет спасать от фиаско. Пришло время задуматься о жизненном пути, провести глубокий самоанализ и задуматься о будущем. Это поможет узнать, двигаетесь ли вы против своего намеченного пути.

Рак

Начало недели принесет тревоги и неприятные моменты. Все важные деловые встречи лучше перенести на среду, четверг или пятницу. А выходные посвятить смене обстановки, путешествию, спорту или общению с близкими. Свидания также лучше планировать на вторую половину недели. Астрологи советуют не искать скрытый смысл в неудачах и проблемах.

Лев

Начните неделю с уборки дома и избавления от вещей, которые притягивают неприятности. Пришло время серьезно поработать над окружающей обстановкой, над своим гардеробом и стилем. Во второй половине недели можно сделать новую прическу или обновить имидж с помощью новой одежды. Постарайтесь не пасовать перед трудностями, а оставаться в гуще событий. Будьте дружелюбнее и щедрее, помогайте окружающим – это привлечет в вашу жизнь новых друзей и приятных людей.

Дева

В середине недели возможен сложный период, та как ослабнет защита от токсичного влияния. В ближайшую неделю Вселенная внесет существенные коррективы в жизнь Дев. Возможно сначала они покажутся не самыми приятными, но со временем вы убедитесь в обратном. Оставайтесь мудрыми, смиренными, но внимательными – это поможет обрести свежий взгляд на жизнь и посмотреть на нее под другим углом.

Весы

У вас появится возможность лучше почувствовать людей и звезды повысят эмпатию. Это откроет новые двери в любви, в дружбе и бизнесе, а также добавит способность быстрее распознавать ложь. Весы смогут отличать важное от напускного. В личной жизни не стоит обращать внимание на неурядицы, так как проблема в других людях – на этой неделе люди менее доверчивы и не хотят открываться. В работе есть шансы на удачное завершение дел.

Скорпион

Постарайтесь быть последовательными во всем, риски и авантюры вам сейчас не нужны. Если часто рисковать, то это может спровоцировать появление новых переменных, которые в планы не входили. Скорпионы могут столкнуться с проблемами, которые ранее им были незнакомы. Астрологи советуют быть более осторожными и заняться укреплением семейных уз и навестить родителей.

Стрелец

Первая половина недели будет насыщенная, и непростая и астрологи рекомендуют Стрельцам быть осторожнее в общении. Люди могут притворяться вашими друзьями, идти на манипуляции и хитрости ради достижения собственных целей. Везти будет тем, кто вполне самостоятелен и не нуждается в поддержке. Показывать неуверенность и слабость категорически запрещено.

Козерог

В конце недели получится обрести покой и умиротворение, но при этом обострится уязвимость к негативу. Вероятны ссоры и конфликты в семье. Не бойтесь меняться внутри, особенно, если появятся предпосылки к смене мировоззрения и постановкам новых целей. Изменения пойдут на пользу Козерогам. Также есть вероятность найти вещи, которые были в прошлом утрачены.

Водолей

У Водолеев наступает не самый простой период в любовной сфере и всем одиноким людям стоит сфокусироваться на работе и делах по дому. Можно начинать ремонт, провести генеральную уборку или сделать перестановку мебели. С людьми, которые считают, что всегда правы, стоит сократить общение. В финансовой сфере лучше не совершать опрометчивых поступков.

Рыбы

Наступает идеальный период для романтики и поиска подходящего человека для отношений. Можно знакомиться, ходить на свидания или даже завести страничку на сайте знакомств. Астрологи утверждают, что любовь, встреченная на просторах интернета, будет крепкой и долгой. В финансовой сфере активность стоит проявить со среды – это принесет удачу. На выходных можно заняться шоппингом.