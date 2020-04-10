Номинанты на "Лучший фильм" кинопремии "Золота Дзиґа": полное досье

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Самая ожидаемое кинопремия Украины состоится 3 мая

На главную награду Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", которая в этом году пройдет 3 мая в онлайн-формате, претендует сразу 5 фильмов, каждый из которых достоин внимания. Рассказываем, что нужно знать о номинантах на награду в категории "Лучший фильм".

"Додому"

ДОДОМУ / EVGE, официальный украинский трейлер, 2019

Драматический фильм "Додому" С Ахтемом Сеитаблаевым в главной роли для Наримана Алиева является дебютным в полном метре. Мировая премьера этой ленты состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в секции "Особый взгляд". Тогда фильм вызвал фурор и несколькоминутне овации, а директор фестиваля Тьерри Фремо отметил игру Ахтема Сеитаблаева. Известный актер и режиссер сыграл отца, который вместе со своим младшим сыном везет тело погибшего на Донбассе старшего сына на родину в аннексированный Крым. Младшего сына в фильме сыграл двоюродный брат Наримана Алиева Ремзи Билилов, который не является профессиональным актером.

Съемки фильма проходили в тех местах, где по сюжету находились герои этого роуд-муви: Киев и область, Арабатская стрелка, озеро Сиваш. Последние сцены, где события происходят в Крыму, изменениями в Херсонской области, а вот пункт пропуска Чонгар построили специально. В общем, фильм сняли за 18 дней, а вот работа над сценарием длилась 2 года.

"Додому" был претендентом на получение премии "Оскар" от Украины, но, к сожалению, не попал к длинному списку. Впрочем, фильм стал первой украинской лентой, которая получила Гран-При Одесского международного кинофестиваля.

"Мої думки тихі"

МОИ МЫСЛИ ТИХИЕ / MY THOUGHTS ARE SILENT, официальный украинский трейлер, 2019

Комедия "Мої думки тихі" также является дебютом. Антонио Лукич снял фильм об отношениях сына и матери, когда те вынужденно оказываются в дороге. Парень берет с собой маму, путешествуя на западную Украину, чтобы записать там звуки животных и особенно одну редкую птицу. Как запишет, то сможет получить работу в Канаде.

Лента получила специальную награду от жюри кинофестиваля в Карловых Варах, хотя перед прем'єрою Антонио Лукич трижды звонил режиссеру Павлу Острикову посоветоваться, как наболее смешно представить фильм. Со временем, ленту увидели еще несколько стран, среди которых Чехия, Ирак, Молдова, Украина, Люксембург, Польша, Беларусь, Южная Корея, Австрия, Ирландия и Германия.

Возвращаясь к самой ленте, в которой сыграл и сам режиссер Антонио Лукин в небольшом эпизоде, отметим, что больше всего зрителей интересовала первая сцена фильма с монахами. Именно о ней чаще всего спрашивали во время сессий Q&A. Популярность ленты "Мои мысли тихие" была настолько большой, что только за две недели украинского проката фильм собрал свыше 5 млн грн, а авторитетное британское издание о современной культуре "The Calvert Journal" включило ленту в топ самых ожидаемых фильмов 2020 года.

Гуцулка Ксеня

Гуцулка Ксеня. Официальный трейлер

Один из немногих украинских мюзиклов "Гуцулка Ксеня" создан по мотивам произведений композитора и дирижера Ярослава Барнича. Сама оперетта основана на популярной песни-танго "Гуцулка Ксеня" Барнича/Савицкого. Сценарий для фильма адаптировала и воплотила его в жизнь Елена Демьяненко. В центре этой комедии – парень Яро. Он живет в Америке, но вынужден вернуться в Украину, потому перед смертью отец завещал 1 млн долларов. Впрочем, получить крупную сумму можно только при одном условии – парень должен жениться с сознательной украинкой.

Собственно, учитывая, что персонажи в фильме прибывающих из других стран, то и над фильмом работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цішкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина). Отдельного упоминания стоит музыкальное сопровождение ленты, который создали фрик-кабаре “Dakh Daughters” и группа "ДахаБраха".

Что касается исполнителей главных ролей, то для Варвары Лущик, которая воплотила роль Ксени, это дебют в кино. Ее экранную любовь Яро сыграл американец украинского происхождения Максим Лозинский. Он учится в Нью-Йоркском университете на композиторском факультете и сам исполнил вокальные партии в фильме. А бельгийский актер Оливье Бонжур выучил свою роль на русском языке.

Вулкан

“Вулкан” (2019). Трейлер

Еще один дебют в списке номинантов. "Вулкан" – это первый игровой фильм режиссера Романа Бондарчука, известного по документальным фильмам. К примеру, в 2015 году он снял ленту "Украинские шерифы", которая была выдвинута Украиной на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Мировая премьера игрового дебюта Бондарчука состоялась в 2018 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где принимал участие в конкурсной программе "К востоку от Запада".

"Вулкан" рассказывает о переводчике ОБСЕ Лукасе, который после нескольких стечений обстоятельств оказывается на Херсонщине в городе Берислав. Парень останавливается у местного дяди Вовы, жизнь с которым открывает Лукасу совершенно новую вселенную, где жизнь оторвана от привычной реальности. Так или иначе, гость принимает новый уклад и начинает восхищаться не только Вовой, но и его дочерью Марушкой.

Собственно, именно дядя Вова стал любимцем зрителей. Его сыграл Виктор Жданов. Как рассказывал Роман Бондарчук, ему нужен был местный актер, который достоверно знает, как разговаривают люди именно в этой местности и может сам так говорить. В планах было задействовать в съемках много местных жителей. Оказалось, Виктор Жданов, который долгое время работал в Донецком театре, родом с Херсонщины. А его экранного "гостя" Лукаса сыграл известный украинский звукорежиссер Сергей Степанский, который в прошлом году получил "Золотую Юлу" за лучший звук в фильмах "Дикое поле” и “Dzidzio Первый раз”.

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Співає Іванофранківськтеплокомуненерго

Прошлый год был богатым на дебюты. Поэтому в главную номинацию попал полнометражный документальный дебют основателя Международного фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче Надежды Парфан. Для режиссера тема фильма является очень личной, поскольку ее семья тесно связана с этим коммунальным учреждением. Как оказалось, дедушка Надежды был первым директором и основателем Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго. Кроме того, здесь до сих пор работает мама режиссера и поет в том же хоре, о котором идет речь в фильме.

Главный герой ленты – Иван Васильевич, который много лет возглавляет профсоюз коммунального предприятия Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго. Его opus magnum — профсоюзный хор, в котором поют диспетчеры, ремонтники, слесари, бухгалтеры. Отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций. Трудовой коллектив пытается починить устаревшие коммуникации, пока разгневанные потребители штурмуют горячую линию.

Такие хоры действительно существуют и до сих пор. Это уникальное культурное явление, которое досталось нам в наследство со времен СССР — хоры при профсоюзах, где поют в перерыве между работой сотрудники. Хора при Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго исполнилось уже 15 лет, и некоторые его участники поют в нем со дня основания.