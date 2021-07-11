Наведите порядок в своей личной жизни: гороскоп для всех знаков Зодиака с 12 по 18 июля

Гороскоп на июль 2021 года говорит о том, что в разгар лета возможны сложности и неурядицы во многих сферах жизни. Могут быть конфликты с близкими, резкая смена планов и настроения, задержки в делах и бизнесе. После 10 июля напряженность немного пойдет на спад.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в ближайшую неделю, с 12 по 18 июля. Об этом сообщает издание Lunday.

Овен

С понедельника Овны окажутся в центре внимания, это коснется в первую очередь одиноких представителей этого знака. Если у вас уже есть пара – будьте готовы к неожиданному подарку. Середина недели будет скучной, а с пятницы займитесь собой – может быть обострение хронических заболеваний, переизбыток вредной пищи и алкоголя. В воскресенье отдохните дома.

Телец

Не назначайте на понедельник свидания и постарайтесь не ссориться с близкими людьми. Все любовные мероприятия перенесите на вторник-четверг – и они будут чудесными. Есть шанс встретить партнера для серьезных отношений. В середине недели займитесь решением обыденных задач. В воскресенье может быть какой-то негатив – чтобы его избежать, не планируйте важных дел и оставайтесь дома.

Близнецы

Понедельник принесет активность, но уже во вторник энергия пойдет на спад. Ищите компромиссы в общении с близким человеком, иначе есть риск серьезного конфликта. Могут появиться люди из прошлого, с которыми вас связывали ранее близкие отношения – отложите это общение до четверга. Пятница и суббота станут важными для тех, кто находится в поиске. Вы можете встретить не только партнера для отношений, но и найти отличного друга.

Рак

С понедельника по среду появиться шанс улучшить свое материальное положение, достичь успеха в профессиональной среде и получить новых партнеров по бизнесу. Вложения в рекламную компанию и сферу быта принесут успех. С четверга могут быть трудности в общении с близким человеком, неурядицы в семейной жизни. А в воскресенье ожидается гармония в любви и приятные неожиданности от спутника жизни.

Лев

Первая половина недели подойдет для расширения границ в деловой сфере, для продвижения в карьере. Личная жизнь тоже окажется на высоте – можете совершать решительные действия. В пятницу ожидайте активность в сфере общения и заключения договоров. 17 и 18 июля будьте внимательны к членам семьи – могут быть скандалы и расхождение в точках зрения.

Дева

Неделя для Дев будет благополучная и энергия начнет расти довольно быстро. Со вторника по четверг звезды и планеты обеспечат вам грандиозный успех во всех сферах жизни. Пятница и суббота станут удачными в сфере бизнеса и финансов – можете инвестировать деньги в проекты или рискнуть удачей в лотерее.

Весы

Середина лета принесет вам удачу от звезд и планет. Луна даст вам энергию и защитит от различных неприятностей. Уделите время избавлению от вредных привычек – в эти дни получиться с ними справиться легко. Пятница и суббота принесет позитив и новые достижения – все начнет получаться без особого труда. На выходных ожидается финансовый сюрприз.

Скорпион

Концентрация внимания в начале недели сильно снизиться, а агрессия и конфликты начнут расти в геометрической прогрессии. Со вторника по четверг повезет людям творческих профессий, и тем, кто связан с пиаром и общественной деятельностью. Говорите много и красиво – это привлечет полезные знакомства. Конец недели стоит посвятить спокойному отдыху, в воскресенье ждет удача.

Стрелец

Понедельник подходит для решения вопросов в инстанциях, а также для удачных соглашений в сфере бизнеса. Со вторника по четверг есть вероятность стычек с бизнес-партнерами и коллегами по работе. В пятницу и на выходных ожидаются приятные встречи, а воскресенье стоит провести в тихом семейном кругу.

Козерог

Первую половину недели Козерогам стоит посвятить завершению всех важных дела, которые связаны с документами, профессиональной деятельностью и бизнесом. Тем, кто находится в поиске работы – подготовьтесь к собеседованию как следует, от него многое зависит. В пятницу отмените все деловые встречи. 17 и 18 июля будьте внимательны к людям, которые близки вам по интересам, возможен очень приятный и позитивный разговор.

Водолей

Начало недели может быть сложное – на работе и дома будет царить гнетущая атмосфера, агрессия и конфликтность будет зашкаливать. Постарайтесь не срывать свой гнев на других, отложите все кардинальные перемены, сконцентрируйтесь на важном деле. Не меняйте свои планы, даже если энергия будет снижена. С пятницы все резко поменяется – вы начнете заражать своей энергией других. В воскресенье постарайтесь избежать ссор.

Рыбы

Середине лета станет очень удачной – Рыбы получат шанс проявить свою деловую хватку. С 13 по 15 июля будьте осторожны – есть риск недопонимания с окружением из-за пустяков. Конфликты могут привести к ухудшению самочувствия в конце недели. Позвольте себе качественный отдых. На выходных ожидается подъем сил – сделайте то, что вы давно планировали.