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Надя Дорофеева откровенно рассказала, когда станет мамой: "ждите додошат-дантесикив"

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 22:42
Надя Дорофеева откровенно рассказала, когда станет мамой: "ждите додошат-дантесикив" Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Владимир Костырин

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая с Владимиром Дантесом счастлива в браке уже шесть лет, разоткровенничалась о своей прошлой любви, разбитом сердце, и объяснила, когда наконец супруги станут родителями.

Об этом артистка рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Звезда призналась, что ее перед встречей с певцом Дантесом ей пришлось пережить любовную драму.

"Это было моя первая любовь в 16 лет, меня бросил парень, и я очень страдала", - отметила Дорофеева.

Девушка вспоминает, что тогда бойфренд "сделал одну правильную вещь" - просто вообще перестал с ней общаться.

"И он сделал это жестко. Он понимал, что я очень влюблена. А он - нет", - говорит Надя.

Такой разрыв заставил ее плакать ежедневно в течение месяца.

"Я чувствовала, что это такая дыра внутри. А потом время вылечило", - рассказала знаменитость.

После объявления о распаде группы "Время и Стекло", когда Дорофеева заявила о старте сольной карьеры, многие ее фаны начали волноваться, что пополнение в молодой семье произойдет нескоро.

Надя объяснила, что на самом деле карьера певицы никогда не была "стоп-фактором" в этом вопросе, хотя почему-то у некоторых поклонников складывается такое мнение.

"Нет! Не из-за карьеры, а именно потому, что до сих пор мы будто бы с Вовой не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас фигурирует постоянно. И мы уже смеемся. Мы сами шутим в соцсетях - ждите додошат-дантесикив. Но мы это сделаем все же не из-за давления людей, а из-за своего какого-то решения", - рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева в топе и мини покорила стилем на "Голосі країни", из-за чего не устоял даже муж артистки Дантес.

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