Морозы до -30 заменят небольшие "плюсы": синоптик назвала дату резкого потепления

Погода в Украине 17 января будет с сильными морозами (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет сопровождаться сильными морозами, особенно на востоке страны. Ближайшей ночью местами возможны отметки в -28... -30 градусов. Существенные морозы также будут держаться в других регионах нашей страны. Такие экстремальные температуры задержатся недолго. Когда в Украине ожидать потепления – рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как отмечает специалист в своем блоге в Facebook, кроме морозов украинцев в воскресенье, 17 января, "радовать" будет гололедица и снегопады на юге страны.

"Ближайшей ночью температура воздуха составит -17... -23 градуса, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, в Полтавской области -22... -28 градусов, возможно, местами до -28... -30 градусов.

Днем 17-го января в большинстве областей Украины ожидается -10... -17 градусов. В западных областях (кроме Волыни и Ровенщины) и в южной части ночью -9... -15 градусов, днем -3... -10 градусов. На дорогах гололедица. Существенных осадков не будет, лишь в Крыму и Приазовье местами снег и порывистый ветер", – пишет синоптик.

Эксперт уточнила также прогноз погоды для жителей столицы.

"В Киеве в воскресенье – без существенных осадков. Скользко. Ночью -15... -18 градусов, при прояснениях до -20 градусов, завтра днем -13... -15 градусов. Карта.", – отмечает Диденко.

Погода в Украине будет с сильными морозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

По данным специалиста, морозы в Украине продлятся до Иоанна, до 20-го января.

"21 января придет к нам другая воздушная масса, явно теплее, поэтому метеозависимым людям – приготовиться, потому что прыжок будет значительным: от -20 градусов ночью до +1... +3 градусов днем!" – подытожила она.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет.

Как мы ранее писали, в Киев пришла долгожданная зима со снегом и морозами. Жители столицы обрадовались холодным осадкам и с удовольствием выходят на улицы, чтобы насладиться снегом.