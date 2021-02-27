Мокрый снег и тепло: синоптики рассказали, как закончится зима

Погода в Украине 28 февраля принесет небольшой мокрый снег и дождь в ночное время, днем без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, но не сильный. Температура ночью от +2 до -3 градусов мороза, днем до +8.

По данным синоптиков, 28 февраля мокрый снег с дождем ожидается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. При этом в остальных регионах ожидается пасмурная погода. Местами солнечно с переменной облачностью.

Что касается тепла, днем температура составит +2… +5 градусов в большинстве областей, на Закарпатье до +8 градусов. При этом сильного снижения отметок у термометров в ночное время не ожидается. Максимальные заморозки составят до -2 градусов на западе. Преимущественно ожидается плюсовая температура. На юге Украины днем до +3… +6 градусов, а ночью 0… +3.

В воскресенье, 28 февраля, ночью в столице также ожидается небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем +2… +4 градуса.

Погода в Украине 28 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупреждают, что в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 27-28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).