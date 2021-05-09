Быть мамой - важно и круто: популярная ведущая разкрыла главные правила воспитания детей

"Цена" материнства в современном мире растет и в прямом, и в переносном смысле. Что значит быть хорошей мамой сегодня? Окружить ребенка заботой и одновременно не мешать ему изучать мир? Научить правилам поведения в обществе и вместе с этим - не прогибаться, отстаивать свою позицию? Дать максимум возможностей, но не избаловать?

В День матери мы поинтересовались у многодетной мамы, блогера и ведущей дневного кулинарного шоу на KYIV.LIVE Марины Аристовой, какая она мама и что для нее главное в воспитании детей.

Как начинается утро

Сначала просыпается мама. Я тихонько делаю себе большую чашку вкусного кофе, сажусь у окна с видом на реку, и планирую свой день и ближайшее будущее. Это время, которое я провожу в тишине. Правда, обычно она длится недолго - максимум минут 30-40. А потом иду и готовлю всем завтраки. Бывает, мне везет, и это одно блюдо на всех - оладушки, гренки, сырники или блины. Мы завтракаем, и разъезжаемся по своим делам - кто на работу, кто на учебу. Утреннее время я люблю.

Фото: Марина Аристова (instagram.com/marynaaristova)

Не строгая мама

Детям ничего не запрещаю, кроме того, что может навредить их здоровью и жизни. Например, младшему сыну запрещаю плавать без надувных нарукавников - он еще не умеет. А так запретов у моих детей нет, они, скорее, интуитивно понимают, что такое хорошо, что такое плохо.

Фото: дети Марины Аристовой (instagram.com/marynaaristova)

Что важнее всего в воспитании детей

Я от них ничего не ожидаю, просто люблю и стараюсь, чтоб они имели возможность попробовать все, что им интересно. Меня воспитывали в ограничениях и ультиматумах, у моих детей этого нет и не будет. Я считаю, что ребенка нужно любить и помогать ему в его развитии, а воспитывать нужно себя. Дети считывают и бессознательно копируют родителей. Я даю возможность детям самостоятельно делать выбор и принимать решения.

Фото: Марина Аристова (instagram.com/marynaaristova)

Быть мамой - важно и круто

Но, в принципе, - нелегко. Общество требует от тебя быть супермамой, растворяться в детях и неважно, что есть ты и твоя жизнь - это никого не волнует, родила - будь на высоте. Не забывайте о себе - жизнь одна и она только ваша, повтора не будет.

А если станет совсем грустно - посмотрите фильм "Очень плохие мамочки". Он утрированно, в американском стиле показывает, что все мы не совершенны. Главное - давать максимум любви детям и стараться не потерять себя в круговороте семейных дел.

Фото: Марина Аристова (instagram.com/marynaaristova)