Доброта и искренность спасут мир: Лилия Ребрик честно о возрасте, депрессии из-за "короны" и секретах счастливого брака

Лилия Ребрик, которая недавно переболела коронавирусом , наконец вернулась в эфиры "Ранку з Україною" на канале "Украина", на сцену и к активной социальной жизни. Мы воспользовались моментом, чтобы обсудить с актрисой и одной из самых популярных ведущих страны самые актуальные темы.

Лилия рассказала в интервью РБК-Украина о секретах семейного счастья, воспитании детей и требовательности к себе. А также - о страхах, ревности, отношении к возрасту и перенесенном COVID-19.

Лилия, вы создали себе образ идеальной женщины, "отличницы", которая преуспевает во всем. Он не мешает вам в жизни? Как переживаете неудачи при такой требовательности к себе?

Меня с детства родители учили, что есть оценки 5 и 2, а быть "среднячком" - не мое. Конечно, я делала все для того, чтобы получать лучшие оценки, закончила школу с золотой моделью. Плюс занималась художественной гимнастикой, в юном возрасте стала мастером спорта. Поэтому эта требовательность к себе у меня с детства.

Помню, как на первом вступительном экзамене в театральный получила четверку. Для меня это было настоящим шоком! Но я была уверена в своих силах и все следующие экзамены сдала на пятерки. Хотя конкурс был огромный - 22 человека на место, но я поступила, без денег и блата, чем безумно горжусь.

Быть актером - это адский труд, плюс работа на телевидении, где у тебя нет права на ошибку, потому что в прямом эфире перезаписать не получится. Но мне нравится мой темп жизни, я получаю удовольствие от работы. А неудачи - они бывают у всех. Важно не закрываться в себе и не опускать руки. Не зря говорят: когда закрывается одна дверь, открывается другая.

Лилия Ребрик счастлива вернуться к работе (фото: пресс-служба канала "Украина")

Если бы вы описывали себя с помощью эмоций, которые испытываете чаще всего, какие это были 3 главные эмоции?

Любовь, нежность и радость.

Вы с мужем - пример идеальной семьи уже много лет. Что считаете главным в долгосрочных отношениях?

Любовь, уважение и страсть - на этих трех китах держится счастливая семья. Мы не скупимся на комплименты и сюрпризы друг другу. Многим кажется, что только женщине важно слышать слова любви и поддержки, но мужчине они нужны не меньше.

У нас с Андреем спокойные отношения, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. Если нужно обсудить какой-то вопрос, садимся и договариваемся. У нас еще столько всего впереди, нет смысла тратить время на глупые ссоры и выяснение отношений.

Вступая в отношения, женщины боятся, с одной стороны, раствориться в мужчине, а с другой, чересчур погрузиться в карьеру, не успевая уделять времени семье. У вас никогда не было таких опасений? Как держать баланс?

У нас с Андреем даже не возникает таких вопросов, потому что мы оба востребованы в своей профессии и счастливы в браке. Для меня всегда была идеальной схема, когда утром ты летишь на любимую работу, а вечером мчишься домой к родным.

Я каждую свободную минуту стараюсь уделять семье, для меня она всегда на первом месте. Даже когда появляется полчаса между съемками или репетициями, мы с мужем встречаемся на кофе и ценим каждую минуту рядом.

Семья для Лилии на первом месте (фото: пресс-служба канала "Украина")

Как и у всех, у меня тоже бывают сложные периоды в работе, эмоционально изнурительные съемки, стрессовые ситуации. И в этот момент, чтобы не взорваться, стараюсь уединиться. Закрываю глаза и медленно считаю до 10. Обычно даже нескольких минут хватает, чтобы "восстановить дзен" (смеется). Ну а когда после непростого рабочего дня видишь счастливые глаза детей, всю усталость как рукой снимает.

Проскакивает ли в ваших отношениях с Андреем ревность? У вас никогда не возникает желания контролировать или проверять партнера?

Ревность проскакивает, контроль же для меня неприемлем. В семье должно быть полное доверие. Но и грань между "я не ревную" и "мне все равно" нельзя переступать. Не может быть все равно. Никогда в жизни мой муж не научится смотреть кино, где у меня сцена поцелуя с артистом, спокойно и не ревнуя. И это нормально, наоборот было бы странно, если бы он оставался равнодушным. Но мой муж точно знает: то, что происходит в кадре или на сцене, не имеет никакого отношения к тому, что происходит за ними.

Так как Андрей - хореограф, он часто занимается танцами с красивыми девушками в зале, что-то им показывает и рассказывает. Умом я понимаю, что это часть профессии, но эмоции никуда не деваются. Сердцем все равно буду ревновать и лишний раз хотеть быть для него самой лучшей. В рамках разумного, ревность может присутствовать, беспочвенно - категорическое нет. Не должно быть соблазна взять телефон и проверить. Если не будет свободы и внутреннего ощущения, что тебе хочется возвращаться домой, семья невозможна.

Адекватная ревность в семье - это норма, считает Лилия (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы верите в нумерологию. Просчитывали ли вы даты рождения детей?

Парадокс, но я очень обращаю внимание на цифры в жизни. И даже запоминаю номера машин, которые меня обгоняют или проезжают мимо. Люблю число 356. Так сложилось с детства (улыбается).

К цифрам очень внимательно отношусь и вижу в них знаки. Девочки обе родились 30 числа. Только в разные месяцы. Но парадокс в том, что я - Телец в семье, а моя сестра - Дева. Так вот, у меня ситуация аналогичная: Диана - Дева, Поля - Телец. К чему бы это? Может к тому, что нам родители частенько говорят: "Станешь мамой, тогда ты меня, может, поймешь".

Судьба наверняка решила дать мне возможность почувствовать, что такое быть мамой Тельца и Девы. Шучу, конечно. Очень любим наших девчонок. Считаю, что это лучшее, что мы сделали в своей жизни. И неважно, кто какого числа родился. Но то, что обе 30 числа - звучит классно.

Какие отношения между Дианой и Полиной? Есть ли между ними соперничество?

Нет, они подружки. Полина обожает сестру и постоянно ее обнимает. Они вместе играют, смотрят мультики, рисуют и наслаждаются детством. Мы никогда не акцентируем внимание на том, что Диана - старшая сестра, что она должна быть умнее и в чем-то Полине уступать. Она такой же ребенок, и мы с Андреем очень стараемся, чтобы они обе наслаждались детством.

Девочки очень разные, но дружные (фото: пресс-служба канала "Украина")

По вашим словам, в юности вы были заняты учебой, работой и самореализацией, а не свиданиями. Своих дочек будете воспитывать так же?

У нас девчонки с характером. Диана любит ходить в школу и учить то, что ей нравится, но приходится еще объяснять, почему нужно учить и то, что не так сильно ее увлекает. Еще она запросто высказывает свое мнение. Например, может посмотреть, как я веду эфир "Ранку з Україною", и потом рассказать мне, что я делаю хорошо, а что не очень. Но ее советы полезные, я действительно потом обращаю внимание на эти вещи.

А Полина у нас беби-босс, она хорошо знает подход и к маме, и к папе. И если я могу строгим голосом сказать или что-то запретить, то папа чаще всего тает от этих девичьих штучек.

Мы с Андреем в любом случае постараемся сделать все, чтобы помочь им найти свое любимое дело, будем поощрять и развивать их интересы, но выбор только за ними.

Вы невероятно энергичный человек, который заряжает всех вокруг оптимизмом. А что помогает наполниться вам?

Внутренне ощущение счастья. Я абсолютно не проблемная женщина. Мы сами создаем себе настроение и задаем тональность нашего дня. Когда женщина счастлива и любима, когда находится в гармонии с собой, она наполняется нереальной энергией и буквально светится изнутри.

Есть ли у вас страхи и как вы с ними справляетесь? Какой самый главный?

В любом случае, страх заставляет человека размышлять, ценить то, что у него есть. Очень действенная эмоция и слово, которое в очередной раз возвращает нас в сегодня, здесь и сейчас, а не в будущее или прошлое.

Конечно же, как у мамы, у меня есть чувство тревоги за своих детей. Любому живому человеку, когда он становится родителем, будет характерна такая черта. Свои страхи нужно принимать, даже где-то полюбить и говорить им "спасибо", потому что благодаря им мы ценим то, что у нас есть, и учимся наслаждаться моментом.

Быть счастливой - главная "обязанность" Лилии (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вам в этом году исполнится 40. Какое ваше отношение к возрасту?

Я очень ценю свои года и не зацикливаюсь на цифрах в паспорте. Когда мне было 16, я была уверена, что все знаю и умею. Сейчас же я не боюсь признаться себе в том, что многого не знаю, и с благодарностью принимаю себя такой, какая я есть. Я верю в дружбу, но также научилась вычеркивать из своей жизни ненужных людей и говорить "нет". Знаю, что никому ничего не должна и что моя единственная обязанность - быть счастливой. Я не буду улыбаться лишь ради того, чтобы кому-то понравиться. И не стану сдерживать слезы, если хочется поплакать. Я - живой человек, иногда расстраиваюсь, иногда радуюсь, но всегда прислушиваюсь к себе и к своим детям, потому что они самые честные.

Как относитесь к буллингу знаменитостей в возрасте, которые делают подтяжки. К примеру, недавно весь мир обсуждал 58-летнюю Деми Мур и ее выход на подиум Fendi с резко помолодевшим внешним видом.

Честно говоря, я далека от таких тем. Не вижу смысла обсуждать чей-то внешний вид, а тем более осуждать кого-то за то, что он делает со своим лицом или телом. Это личное дело каждого. Кому-то нравится свое отражение в зеркале, и пусть оно не идеально, но человек принимает себя. Кому-то не нравится, и он идет в спортзал или ложится на стол хирурга. Это вопрос восприятия себя, только тебе решать, как поступать.

Какие процедуры по уходу за кожей вы делаете и какие меры омоложения готовы предпринять в будущем?

Я очень люблю всевозможные маски для лица, если это профессиональный уход в салоне. Нужно время от времени баловать себя, но все эти масочки в домашних условиях - не для меня. Считаю, что такие дамские вещи должны делаться не на глазах у мужа. А еще я фанат очищения кожи, никогда и ни при каких обстоятельствах не лягу спать с макияжем. Люблю, чтобы кожа прям скрипела от чистоты.

Лилия Ребрик любит ходить без макияжа после многочисленных съемок (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы часто выставляете в Instagram необработанные фото и фото без макияжа. Можно сказать, что этим вы призываете любить себя такой, какая есть?

Конечно, я большой сторонник естественной красоты. На мой взгляд, в лицах без макияжа есть очень много незащищенности, чистоты, они полны неподдельных чувств и эмоций. Очень люблю свое лицо без мейка. Всегда отшучиваюсь: когда муж говорит, что я красивая, я ему верю, поэтому могу себе позволить ходить без макияжа (улыбается).

Какой совет, данный вам, считаете самым ценным?

Как-то мы репетировали спектакль "Коварство и любовь" и режиссер сказал такую фразу: "Лиля, все вроде хорошо, но я не могу понять, что не так". Представьте себе, как было мне с этой требовательностью к себе услышать такое.

Прошло какое-то время, он позвал меня и сказал: "Я понял, что не так. Тебе нужно немного меньше стараться. Вот хотя бы потому, что ты женщина". И это были очень ценные слова. Потому что когда тебе 20, ты должен пахать и выкладываться по полной, но когда за плечами уже есть некий опыт, можно позволить себе стараться немного меньше, чем привыкла, расслабиться, получать удовольствие от процесса. И помнить, что ты женщина.

"Дети - лучшее, что мы сделали в своей жизни" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вы недавно заразились коронавирусом. Многие, кто переболел, отмечают, что период восстановления выходит депрессивным. У вас было что-то подобное? Что было самым сложным?

Это вообще было одним из самых сложных испытаний в моей жизни. Я всегда была полна энергии, мне хотелось куда-то бежать, сниматься, репетировать, играть в театре, а тут ты даже не можешь найти силы на то, чтобы встать с кровати. Две с половиной недели понадобилось для борьбы с этим коварным вирусом.

Невероятно рада, что он уже позади. Я не склонна к депрессивным состояниям, но, конечно, сбавлю обороты и буду прислушиваться к своему организму, ведь он лучше знает, что ему необходимо.

Как считаете, что спасет мир?

Доброта и искренность. Даже если в жизни что-то складывается не так, как хочется, но ты улыбаешься и настраиваешься на то, что все будет хорошо, то именно так и случится. Улыбка заряжает настолько, что сама судьба начинает тебе улыбаться.