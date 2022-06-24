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Кому из знаков Зодиака принесет счастье парад планет: не упустите свой уникальный шанс!

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Пятница 24 июня 2022 07:02
Кому из знаков Зодиака принесет счастье парад планет: не упустите свой уникальный шанс! Кому из знаков Зодиака парад планет 24 июня принесет счастье и удачу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Парад планет в 2022 году состоится в ночь с 23 на 24 июня. Это редкое астрологическое явление, во время которого все планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд. Воздействие планет будет чувствоваться несколько дней - до 26 июня.

Предыдущий такой парад был в июле 2020 года, а следующий состоится только в 2040 году.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака парад планет подарит уникальный шанс стать счастливее. Об этом пишет Meta.

Телец

С конца июня наступает благоприятный период для новых знакомств, смены партнера и ожидает удача в разных коммуникациях: личных, дружеских, любовных и деловых отношениях. В конце этого года Тельцы смогут встретить свою большую настоящую любовь.

Вы поймете, в каком направлении хотите двигаться дальше в профессиональной сфере и даже получится построить базу на долгое будущее.

Дева

Вас ожидают серьезные перемены в семейной и личной жизни. Возможен развод и заключение нового брака, пополнение в семье или новые отношения. Также вторая половина года станет периодом важных изменений в карьере, статусе и семье.

Появится возможность улучшить свое материальное положение с помощью инвестиций, кредитов, наследства, помощи спонсоров и алиментов.

Скорпион

Вы сможете стать более уверенными и обретете силу воли. Для скорпионов начнется хороший период для знакомств, создания семьи, открытия бизнеса и кардинальных перемен.

Возможно, ваше хобби станет вашей работой и начнет приносить доход. В конце августа вероятна встреча или знакомство с единомышленником, которая изменит всю жизнь.

Водолей

В этом году вы успеете сменить место жительства, начать ремонт или купить новое жилье. В октябре появится возможность улучшить финансовое положение, получить выгодное предложение по работе.

Осенью будет много общения, коммуникаций и новых знакомств с единомышленниками. Возможны поездки, расширение кругозора, обретение новых навыков.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака найдет свое счастье этим летом.

А также рассказывали о том, кого из знаков Зодиака ждут серьезные перемены в июле.

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